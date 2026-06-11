סערה בבני ברק: חנוך זייברט תקף בחריפות את משרד התחבורה והאשים אותם ב"התעללות וזלזול בציבור החרדי" • גורמים במשרד משיבים אש בשיחה עם 'כיכר השבת': "שיסביר למה הוא מונע מהתושבים הקמת תחנה מרכזית ומשאיר אותם להמתין בשמש ובגשם, בזמן שהשקענו מיליארד שקל בגשר חדש בעיר" (חרדים)נחמן שטרנהרץ
בית המשפט המחוזי דן בבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך מלשכת רה"מ בעקבות בקשת • "אם אז בשיא הרגע הקריטי הסכמתם שהוא יחזור אז היום אתם מבקשים להרחיק?|הפרקליטות: נאלצנו להסכים בגלל המלחמה (משפט)משה כהן
שר החוץ הצ'כי הבהיר לשותפיו באיחוד האירופי כי ארצו תחסום כל הצעה להטיל סנקציות על השר בן גביר • לדבריו, מהלך כזה רק יחזק את פופולריות השר בישראל | ההתנגדות הנחרצת (בעולם)כיכר השבת
פועל כבן 50 נפצע בינוני כתוצאה מנפילה במהלך עבודתו בדיר כבשים באתר סמוך לישוב נאעורה בצפון. חובשות איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה למרכז הרפואי העמק במצב בינוני.קובי רוזן
הנשיא דונלד טראמפ מכריז על תקיפה נרחבת נוספת באיראן עוד הלילה: "ארצות הברית תכה חזק מאוד". עוד הודיע: "ניקח את האי ח'ארג', ונקודות תשתית נפט אחרות, ונניח שליטה מוחלטת על שוקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה" (צבא)יוסי נכטיגל
דרמה רגע לפני יציאת אלפי פעילי 'הפלג הירושלמי' למחאות ברחבי הארץ • בזמן שהמארגנים שומרים על עמימות מוחלטת לגבי נקודות החסימה, עו"ד מנחם שטאובר שיגר פנייה דחופה למפכ"ל המשטרה: "עצור את האלימות הברוטלית והאכיפה הבררנית כלפי הציבור החרדי" • המכתב המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
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