כיכר השבת
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קצין צה"ל נפצע קשה ונגד נפצע קל מפיצוץ מטען בג'נין

קצין צה"ל נפצע באורח קשה ונגד נפצע באורח קל מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בעיר ג'נין שבחטיבת מנשה. שני הפצועים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

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זייברט במתקפה חריפה: "התעללות, רשעות וזלזול בציבור החרדי" | צפו

סערה בבני ברק: חנוך זייברט תקף בחריפות את משרד התחבורה והאשים אותם ב"התעללות וזלזול בציבור החרדי" • גורמים במשרד משיבים אש בשיחה עם 'כיכר השבת': "שיסביר למה הוא מונע מהתושבים הקמת תחנה מרכזית ומשאיר אותם להמתין בשמש ובגשם, בזמן שהשקענו מיליארד שקל בגשר חדש בעיר" (חרדים)

נחמן שטרנהרץ
15:39

הפסד לפרקליטות: שופט המחוזי קבע פסק כי אוריך לא יורחק מלשכת רה״מ

בית המשפט המחוזי דן בבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך מלשכת רה"מ בעקבות בקשת  • "אם אז בשיא הרגע הקריטי הסכמתם שהוא יחזור אז היום אתם מבקשים להרחיק?|הפרקליטות: נאלצנו להסכים בגלל המלחמה (משפט)

משה כהן
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שופט המחוזי קבע: אוריך לא יורחק מלשכת רה״מ

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המדינה שתחסום כל סנקציה על בן גביר: "אפילו אל תנסו"

שר החוץ הצ'כי הבהיר לשותפיו באיחוד האירופי כי ארצו תחסום כל הצעה להטיל סנקציות על השר בן גביר • לדבריו, מהלך כזה רק יחזק את פופולריות השר בישראל | ההתנגדות הנחרצת (בעולם)

כיכר השבת
15:31

פועל נפצע בינוני בנפילה בדיר כבשים סמוך לנאעורה

פועל כבן 50 נפצע בינוני כתוצאה מנפילה במהלך עבודתו בדיר כבשים באתר סמוך לישוב נאעורה בצפון. חובשות איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה למרכז הרפואי העמק במצב בינוני.

קובי רוזן
15:30

טראמפ מכריז על תקיפה נוספת באיראן בשעות הקרובות: ״נשתלט על שדות הנפט, בעוצמה רבה"

הנשיא דונלד טראמפ מכריז על תקיפה נרחבת נוספת באיראן עוד הלילה: "ארצות הברית תכה חזק מאוד". עוד הודיע: "ניקח את האי ח'ארג', ונקודות תשתית נפט אחרות, ונניח שליטה מוחלטת על שוקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה" (צבא)

יוסי נכטיגל
15:25

טראמפ: ארה"ב תפגע באיראן גם הלילה

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