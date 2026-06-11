עשרות מפגינים חוסמים את צומת המזלג סמוך לנתיבות

באווירת פתיחת מערכת הבחירות הקרובה בה כל אחד משוכנע כי בידו "להציל את המדינה", שיגר ראש הישיבה הגר"צ מאזוז אמש בשיעורו השבועי מסר נוקב • דרך משל 'הגמל והקרניים' מהגמרא ועד לטעותו הטראגית של קרח בפרשת השבוע: קריאת כיוון על גבולות ההשתדלות וההבנה העמוקה ש"במקומך יושיבוך" • צפו בדברים המלאים (חרדים)

חיים רוזנבוים