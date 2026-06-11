מלחמת אזרחים: האלימות בהפגנת הפלג הירושלמי יוצאת משליטה | עו"ד שטאובר מנסה לעשות צדק עבור המגזר החרדי | ירושלים סוערת - הפעם בגלל חשש לחיטוטי שכבי | מערכה משולשת: הדתיים בתל אביב נאבקים בעירייה | דרעי מתפוצץ על היועמ"שית ומצהיר: "בכל משפחה ספרדית יש חייל" (מעייריב)איצלה כץ
גבר כבן 35 נפצע באורח קל בתאונת דרכים בין אופניים לרכב ברחוב סמלו בנתיבות. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה באמבולנס לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
באווירת פתיחת מערכת הבחירות הקרובה בה כל אחד משוכנע כי בידו "להציל את המדינה", שיגר ראש הישיבה הגר"צ מאזוז אמש בשיעורו השבועי מסר נוקב • דרך משל 'הגמל והקרניים' מהגמרא ועד לטעותו הטראגית של קרח בפרשת השבוע: קריאת כיוון על גבולות ההשתדלות וההבנה העמוקה ש"במקומך יושיבוך" • צפו בדברים המלאים (חרדים)חיים רוזנבוים
הנשיא טראמפ הודיע הערב כי החליט לבטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו הלילה נגד איראן, בעקבות התקדמות משמעותית במגעים המדיניים מול הרפובליקה האסלאמית (בעולם)יוסי נכטיגל
ארצות הברית הבהירה לישראל שתקיפות באיראן - בתגובה להפלת המסוק - יעשו בידי האמריקנים בלבד | בכיר ישראלי: "קיבלנו מסר ברור לא להתערב, האמריקנים רוצים שהעימות הנוכחי לא יתפשט למדינות נוספות במזרח התיכון" | וגם: המדינה מהאזור שמנעה מישראל שימוש במרחב האווירי שלה במהלך התקיפות האוויריות של חיל האוויר השבוע (מדיני)דוד הכהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביטל תקיפה צבאית שהייתה אמורה להתבצע באיראן הערב.כיכר השבת
נהגת בת 22 מקלנסווה עוכבה לחקירה לאחר שפגעה במפגין בהפגנה בלתי חוקית בצומת גהה. המפגין נפצע באורח בינוני ופונה לטיפול רפואי. הנהגת הסגירה את עצמה למשטרה והועברה לחקירה ביחידת בוחני התנועה של מחוז תל אביב.קובי רוזן
הנשיא טראמפ הודיע הערב כי החליט לבטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו הלילה נגד איראן, בעקבות התקדמות משמעותית במגעים המדיניים מול הרפובליקה האסלאמית (בעולם)יוסי נכטיגל
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