כיכר השבת
מבזקלא ימיש מתוך האוהל

בצל אימת המעצרים | הפוסק הנערץ חיזק את בחורי צאנז במעונו

בעיצומה של התקופה הסוערת וחשש בני התורה לצאת לרחובה של עיר, זכו תלמידי ישיבת צאנז, בראשות בנו של האדמו"ר, להתקבל בברכה במעונו של מרא דארעא קדישא, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, אשר חיזקם ועודדם "לא להיפתות לעצות היצר, להמשיך בצבא ה'" • תיעוד מרומם (חרדים)

הרב מאיר משולם הלברשטאם אצל הגר"מ שטרנבוך | צילום: צילום: באדיבות המצלם
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