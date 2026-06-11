האדמו"ר מסאטמר כינס השבוע את אלפי חסידיו בשכונת וויליאמסבורג לכינוס חירום בענייני קדושה וצניעות • בדבריו הנוקבים העביר ביקורת חריפה על קהילות שמקפידות על חומרות, אך מקילות בקדושה • וגם: המתקפה נגד שליחת הבחורים לישיבות זרות, שגורמת לכך שלימים נשותיהם מקילות ראש בענייני הלבוש •תיעוד ענק וסיקור (חסידים)

חיים רוזנבוים