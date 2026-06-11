אישה בת 52 נהרגה בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לצומת עופר

רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בכביש 6 בסמוך למחלף אליקים. חובשי איחוד הצלה חיים אטיה ויעקב גלבמן שהגיעו ראשונים לזירה מסרו כי הרוכב אותר מוטל ליד האופנוע ללא דופק וללא נשימה. הצוותים ביצעו פעולות החייאה, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה.קובי רוזן
רוכב אופנוע כבן 43 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית ברחוב בני ברית פינת יהודה הלוי באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
גבר התמוטט ואיבד הכרה בתחנת הרכבת תל אביב ההגנה בשעה 22:32. חובשת במוקד מד"א הדריכה את מנהל המשמרת לבצע החייאה תוך שימוש במכשיר מפעם ציבורי שהותקן במקום. לאחר מכת חשמל, ליבו של הגבר שב לפעום והוא פונה לאיכילוב בהכרה מלאה.קובי רוזן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן. נתניהו הביע הערכה למחויבות טראמפ שההסכם הסופי יכלול הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור טילים והפסקת תמיכה איראנית בשלוחות הטרור באזור. ישראל אינה צד למזכר ההבנות.כיכר השבת
העתירו בתפילות: הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק, פונה היום בבהילות לבית החולים לאחר שחש בליבו | תלמידיו וכלל ישראל, נקראים להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של רבי אברהם יהושע בן עטיל (חרדים)חיים רוזנבוים
טראמפ הכריז על הסכם צפוי עם איראן וביטל תקיפות מתוכננות אך הותיר את המצור הימי בתוקף | הנשיא עדכן: "שוחחתי עם נתניהו - כל המזרח התיכון שמח", והודיע: "איראן לא תחזיק בנשק גרעיני" | דיווח דרמטי באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר (עולם)יוסי נכטיגל
טראמפ הכריז על הסכם צפוי עם איראן וביטל תקיפות מתוכננות אך הותיר את המצור הימי בתוקף | הנשיא עדכן: "שוחחתי עם נתניהו - כל המזרח התיכון שמח", והודיע: "איראן לא תחזיק בנשק גרעיני" | דיווח דרמטי באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר (עולם)יוסי נכטיגל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ייתכן שתתקיים חתימה על הסכם עם איראן במהלך סוף השבוע באירופה. טראמפ ציין שהוא לא יוכל להיות נוכח באירוע, אך סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס ייצג את ארה"ב.קובי אטינגר
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