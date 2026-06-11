נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ייתכן שתתקיים חתימה על הסכם עם איראן במהלך סוף השבוע באירופה. טראמפ ציין שהוא לא יוכל להיות נוכח באירוע, אך סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס ייצג את ארה"ב.

קובי אטינגר