טראמפ: ייתכן חתימה עם איראן בסוף השבוע באירופה

טראמפ הכריז על הסכם צפוי עם איראן וביטל תקיפות מתוכננות אך הותיר את המצור הימי בתוקף | הנשיא עדכן: "שוחחתי עם נתניהו - כל המזרח התיכון שמח", והודיע: "איראן לא תחזיק בנשק גרעיני" | דיווח דרמטי באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר (עולם)

יוסי נכטיגל