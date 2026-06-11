כיכר השבת
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גבר הוחיה בהצלחה בתחנת הרכבת תל אביב ההגנה

גבר התמוטט ואיבד הכרה בתחנת הרכבת תל אביב ההגנה בשעה 22:32. חובשת במוקד מד"א הדריכה את מנהל המשמרת לבצע החייאה תוך שימוש במכשיר מפעם ציבורי שהותקן במקום. לאחר מכת חשמל, ליבו של הגבר שב לפעום והוא פונה לאיכילוב בהכרה מלאה.

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מבזקים נוספים

01:57

רוכב אופנוע בן 30 נהרג בתאונה בכביש 6 ליד מחלף אליקים

רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בכביש 6 בסמוך למחלף אליקים. חובשי איחוד הצלה חיים אטיה ויעקב גלבמן שהגיעו ראשונים לזירה מסרו כי הרוכב אותר מוטל ליד האופנוע ללא דופק וללא נשימה. הצוותים ביצעו פעולות החייאה, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

קובי רוזן
00:39

רוכב אופנוע בן 43 נפצע בינוני בתאונה עצמית באשדוד

רוכב אופנוע כבן 43 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית ברחוב בני ברית פינת יהודה הלוי באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.

קובי רוזן
23:35

טראמפ ונתניהו שוחחו על מזכר ההבנות עם איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן. נתניהו הביע הערכה למחויבות טראמפ שההסכם הסופי יכלול הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור טילים והפסקת תמיכה איראנית בשלוחות הטרור באזור. ישראל אינה צד למזכר ההבנות.

כיכר השבת
23:17

דאגה בבריסק: בעיצומו של השיקום - ראש הישיבה הובהל חזרה לבית החולים

העתירו בתפילות: הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק, פונה היום בבהילות לבית החולים לאחר שחש בליבו | תלמידיו וכלל ישראל, נקראים להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של רבי אברהם יהושע בן עטיל (חרדים)

חיים רוזנבוים
23:15

טראמפ הכריז: "הגענו להסכם נפלא עם איראן, ייחתם בסופ"ש" | דיווח באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר

טראמפ הכריז על הסכם צפוי עם איראן וביטל תקיפות מתוכננות אך הותיר את המצור הימי בתוקף | הנשיא עדכן: "שוחחתי עם נתניהו - כל המזרח התיכון שמח", והודיע: "איראן לא תחזיק בנשק גרעיני" | דיווח דרמטי באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר (עולם)

יוסי נכטיגל
23:14

טראמפ: ״הודיעו לי שהמנהיג העליון של איראן אישר את ההסכם״

טראמפ הכריז על הסכם צפוי עם איראן וביטל תקיפות מתוכננות אך הותיר את המצור הימי בתוקף | הנשיא עדכן: "שוחחתי עם נתניהו - כל המזרח התיכון שמח", והודיע: "איראן לא תחזיק בנשק גרעיני" | דיווח דרמטי באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר (עולם)

יוסי נכטיגל
22:57

טראמפ: ייתכן חתימה עם איראן בסוף השבוע באירופה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ייתכן שתתקיים חתימה על הסכם עם איראן במהלך סוף השבוע באירופה. טראמפ ציין שהוא לא יוכל להיות נוכח באירוע, אך סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס ייצג את ארה"ב.

קובי אטינגר
22:53

כל הפרטים על הדרמה במשא ומתן | טראמפ ואיראן בדרך לעסקה

טראמפ הכריז על הסכם צפוי עם איראן וביטל תקיפות מתוכננות אך הותיר את המצור הימי בתוקף | הנשיא עדכן: "שוחחתי עם נתניהו - כל המזרח התיכון שמח", והודיע: "איראן לא תחזיק בנשק גרעיני" | דיווח דרמטי באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר (עולם)

יוסי נכטיגל
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