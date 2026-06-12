התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה

בעוד בוושינגטון מציגים את ביטול התקיפה הלילית כתוצאה של "עסקה נהדרת", בטהרן מנתחים את השתלשלות האירועים ככניעה אמריקנית להפגנת הכוח האיראנית. חסן אחמדיאן, פרשן הבית של רשת "אל-ג'זירה", מסביר כיצד אילצה איראן את הנשיא טראמפ לסגת מדרישותיו (בעולם)כיכר השבת
במהלך פעילות של שוטרי סיור בכניסה לעיר, עוכב רכב ובו בחור ישיבה | לאחר שהוזמנה משטרה צבאית, התאספו במקום עשרות מפגינים שהוקפצו על ידי 'החוטפים הגיעו' - והבחור שוחרר (חרדים)חזקי שטרן
הצבא האמריקני נערך לתקיפה מיידית - והיא בוטלה שלוש שעות בלבד לפני השיגור | בעוד איראן מכחישה שהושגו הבנות סופיות, המתיחות בשטח בשיאה: איראן חסמה מכלית נפט במצר הורמוז, וכוחות אמריקניים יירטו שני כטב"מים איראניים שניסו לפגוע באוניות אזרחיות | טראמפ עדיין מצהיר על 'עסקה נהדרת' (בעולם)יוסי נכטיגל
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. זמן הגעה למטולה: 15 שניות.ב. ניסני
רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בכביש 6 בסמוך למחלף אליקים. חובשי איחוד הצלה חיים אטיה ויעקב גלבמן שהגיעו ראשונים לזירה מסרו כי הרוכב אותר מוטל ליד האופנוע ללא דופק וללא נשימה. הצוותים ביצעו פעולות החייאה, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה.קובי רוזן
רוכב אופנוע כבן 43 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית ברחוב בני ברית פינת יהודה הלוי באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
גבר התמוטט ואיבד הכרה בתחנת הרכבת תל אביב ההגנה בשעה 22:32. חובשת במוקד מד"א הדריכה את מנהל המשמרת לבצע החייאה תוך שימוש במכשיר מפעם ציבורי שהותקן במקום. לאחר מכת חשמל, ליבו של הגבר שב לפעום והוא פונה לאיכילוב בהכרה מלאה.קובי רוזן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן. נתניהו הביע הערכה למחויבות טראמפ שההסכם הסופי יכלול הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור טילים והפסקת תמיכה איראנית בשלוחות הטרור באזור. ישראל אינה צד למזכר ההבנות.כיכר השבת
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