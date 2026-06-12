אזעקות בקו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות

בעוד בוושינגטון מציגים את ביטול התקיפה הלילית כתוצאה של "עסקה נהדרת", בטהרן מנתחים את השתלשלות האירועים ככניעה אמריקנית להפגנת הכוח האיראנית. חסן אחמדיאן, פרשן הבית של רשת "אל-ג'זירה", מסביר כיצד אילצה איראן את הנשיא טראמפ לסגת מדרישותיו (בעולם)

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