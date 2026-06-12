הפרשן האיראני: "הצהרות טראמפ על הסכם – תרגום דיפלומטי לכישלונו הצבאי"

רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בכביש 6 בסמוך למחלף אליקים. חובשי איחוד הצלה חיים אטיה ויעקב גלבמן שהגיעו ראשונים לזירה מסרו כי הרוכב אותר מוטל ליד האופנוע ללא דופק וללא נשימה. הצוותים ביצעו פעולות החייאה, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

קובי רוזן