סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מדווחת כי מזכר ההבנות המתגבש עם וושינגטון כולל התחייבות אמריקנית להסרת הסנקציות ולנסיגת כוחות אמריקניים מאזורים הסמוכים לאיראן. לפי הדיווח, המשא ומתן הסופי יתמקד בסוגיות הגרעין והכלכלה, אך לא יכלול את תוכנית הטילים האיראנית. מזכר ההבנות כולל גם פתיחה מחדש של מצר הורמוז, ביטול סנקציות על הנפט ושחרור כספים איראניים מוקפאים. טיוטת ההסכם טרם קיבלה אישור סופי.

קובי אטינגר