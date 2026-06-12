כיכר השבת
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משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב

משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה לחוף הצוק צפון בתל אביב, לאחר שנמצאו תוצאות מיקרוביאליות חריגות בבדיקות איכות מי הים. המשרד ממשיך במעקב אחר המצב ומזכיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד.

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11:38

צה"ל: התרעות בנחל עוז ובעלומים היו זיהוי שווא

דובר צה"ל הודיע כי התרעות שהופעלו לפני זמן קצר בנחל עוז ובעלומים היו זיהוי שווא.

ב. ניסני
11:37

גבר בן 26 במצב אנוש לאחר שהתחשמל בתל שבע

גבר בן 26 התחשמל והובא למרפאה מקומית בתל שבע חסר הכרה. צוותי מד"א מבצעים פעולות החייאה ומפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב אנוש. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 09:55.

קובי רוזן
11:19

סוכנות איראנית: הסכם עם ארה"ב כולל הסרת סנקציות ונסיגת כוחות

סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מדווחת כי מזכר ההבנות המתגבש עם וושינגטון כולל התחייבות אמריקנית להסרת הסנקציות ולנסיגת כוחות אמריקניים מאזורים הסמוכים לאיראן. לפי הדיווח, המשא ומתן הסופי יתמקד בסוגיות הגרעין והכלכלה, אך לא יכלול את תוכנית הטילים האיראנית. מזכר ההבנות כולל גם פתיחה מחדש של מצר הורמוז, ביטול סנקציות על הנפט ושחרור כספים איראניים מוקפאים. טיוטת ההסכם טרם קיבלה אישור סופי.

קובי אטינגר
10:40

השחקן חושף: "כבר שלוש שנים שאני מניח תפילין, לובש ציצית ושומר שבת"

השחקן קווין רובין המקורב לדת ולמסורת היהודית, סיפר השבוע על הקשר שלו לדת: "כבר שלוש שנים שאני מניח תפילין, לובש ציצית ושומר שבת"  • צפו בקטע מתוך ריאיון לישראל כהן (ברנז'ה)

איציק אוחנה
10:33

שפך קללות נוראות על הרבי, החסידים השתוללו – ואז הגיעה ישועה מעל הטבע

"הנעלבים ואינם עולבים": סיפור מדהים שנחשף השבוע על ידי מגיד השיעור הנודע, הגאון רבי אברהם ישעיהו קובלסקי, מגלה כיצד ביזוי פומבי קשה של אדמו"ר באמצע שבת שבע ברכות, הפך להבטחה חריגה לשלושה בחורים מבוגרים • השבוע, חצי שנה אחרי, נשבר המחסום הראשון • הסיפור המלא (חסידים)

חיים רוזנבוים
10:33

רוכב אופניים בן 76 נפגע בתאונה בכביש 444 במצב בינוני

רוכב אופניים בן 76 החליק בכביש 444 מצומת בית נחמיה לשוהם. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים.

קובי רוזן
10:29

דרמה דיפלומטית: שיחות הטלפון הבהולות ממנהיגי מדינות ערב שמנעו מתקפה אמריקנית באיראן

ציוץ מאיים של טראמפ הצית בליץ שיחות מצד מנהיגי המפרץ ודרום אסיה, ששכנעו את הנשיא האמריקני לבטל את התקיפה המתוכננת ולחזור לשולחן המו"מ | בוושינגטון מביעים אופטימיות זהירה לגבי הסכם שיפתח מחדש את מצר הורמוז וישחרר כספים איראניים קפואים, בטהרן מבהירים כי לא יתפשרו על הקווים האדומים, ובירושלים דורשים מטראמפ התחייבויות (אקטואליה)

יוסי נכטיגל
10:14

ספר אחד במאה ערים; המהפכה של רשת הכוללים ששינתה את פני עולם החסידות

מעמד כביר לחיזוק לימוד תורת החסידות נערך בעיר הקודש ירושלים בהשתתפות גדולי האדמו"רים והמשפיעים, לצד מאה ראשי כוללים שע"י מרכז מעייני ישראל בארה"ק שהגיעו להוקיר את פטרון הרשת, הנגיד הרב דוד פישר • צפו בדברי הרבי ממכנובקא בעלזא על הברכה שקיבל מהרבי מליובאוויטש • סיקור נרחב (חסידים)

חיים רוזנבוים
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