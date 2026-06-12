דובר צה"ל הודיע כי התרעות שהופעלו לפני זמן קצר בנחל עוז ובעלומים היו זיהוי שווא.ב. ניסני
גבר בן 26 התחשמל והובא למרפאה מקומית בתל שבע חסר הכרה. צוותי מד"א מבצעים פעולות החייאה ומפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב אנוש. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 09:55.קובי רוזן
סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מדווחת כי מזכר ההבנות המתגבש עם וושינגטון כולל התחייבות אמריקנית להסרת הסנקציות ולנסיגת כוחות אמריקניים מאזורים הסמוכים לאיראן. לפי הדיווח, המשא ומתן הסופי יתמקד בסוגיות הגרעין והכלכלה, אך לא יכלול את תוכנית הטילים האיראנית. מזכר ההבנות כולל גם פתיחה מחדש של מצר הורמוז, ביטול סנקציות על הנפט ושחרור כספים איראניים מוקפאים. טיוטת ההסכם טרם קיבלה אישור סופי.קובי אטינגר
השחקן קווין רובין המקורב לדת ולמסורת היהודית, סיפר השבוע על הקשר שלו לדת: "כבר שלוש שנים שאני מניח תפילין, לובש ציצית ושומר שבת" • צפו בקטע מתוך ריאיון לישראל כהן (ברנז'ה)איציק אוחנה
"הנעלבים ואינם עולבים": סיפור מדהים שנחשף השבוע על ידי מגיד השיעור הנודע, הגאון רבי אברהם ישעיהו קובלסקי, מגלה כיצד ביזוי פומבי קשה של אדמו"ר באמצע שבת שבע ברכות, הפך להבטחה חריגה לשלושה בחורים מבוגרים • השבוע, חצי שנה אחרי, נשבר המחסום הראשון • הסיפור המלא (חסידים)חיים רוזנבוים
רוכב אופניים בן 76 החליק בכביש 444 מצומת בית נחמיה לשוהם. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
מעמד כביר לחיזוק לימוד תורת החסידות נערך בעיר הקודש ירושלים בהשתתפות גדולי האדמו"רים והמשפיעים, לצד מאה ראשי כוללים שע"י מרכז מעייני ישראל בארה"ק שהגיעו להוקיר את פטרון הרשת, הנגיד הרב דוד פישר • צפו בדברי הרבי ממכנובקא בעלזא על הברכה שקיבל מהרבי מליובאוויטש • סיקור נרחב (חסידים)חיים רוזנבוים
חיל האוויר והכוחות הקרקעיים תקפו מאות מטרות של חיזבאללה וחיסלו כ-80 מחבלים בדרום לבנון. ברצועת עזה התמקד הצבא בהשמדת תת-קרקע ובחיסול חמישה מחבלים משמעותיים בחמאס ובגא"פ, ובגזרת יהודה ושומרון נעצרו למעלה מ-50 מבוקשים והוחרמו אמצעי לחימה וכספי טרור (ביטחוני)ב. ניסני
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