סוכנות איראנית: הסכם עם ארה"ב כולל הסרת סנקציות ונסיגת כוחות

ציוץ מאיים של טראמפ הצית בליץ שיחות מצד מנהיגי המפרץ ודרום אסיה, ששכנעו את הנשיא האמריקני לבטל את התקיפה המתוכננת ולחזור לשולחן המו"מ | בוושינגטון מביעים אופטימיות זהירה לגבי הסכם שיפתח מחדש את מצר הורמוז וישחרר כספים איראניים קפואים, בטהרן מבהירים כי לא יתפשרו על הקווים האדומים, ובירושלים דורשים מטראמפ התחייבויות (אקטואליה)

יוסי נכטיגל