סוכלה הברחת עשרות כלי נשק בגבול המזרחי ונעצר חשוד

סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA פרסמה את תוכן מזכר ההבנות עם ארה"ב. עיקרי הפרטים: במזכר הנוכחי לא יושג הסכם בנושא הגרעין, והשיחות על כך יתקיימו במהלך 60 ימים לאחר החתימה. ארה"ב מתחייבת לכפות על ישראל סיום המלחמה בלבנון. חלק מהנכסים האיראניים המוקפאים ישוחררו מיד עם החתימה. איראן לא תמסור את ניהול מצר הורמוז - הסוגיה תוסדר באופן אזורי עם עומאן. המשא ומתן בן 60 הימים יעסוק בשלושה נושאים בלבד: תוכנית הגרעין האזרחית, הסרת סנקציות ופיצויים. יכולות הטילים של איראן לא יידונו כלל.

קובי אטינגר