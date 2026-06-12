כיכר השבת
מבזקבסוף כן

אחרי הביקורת על שחרורה המוקדם: הנהגת שדרסה בהפגנה נחקרה באזהרה

הנהגת בת ה-22 מקלנסווה, שפגעה בקשיש בן 93 בצומת גהה והמשיכה בנסיעתה, נחקרה היום במשטרה | החשדות נגדה: תקיפה הגורמת חבלה, הפרת תקנות תעבורה ומטרד לציבור. בסיום החקירה שוחררה בתנאים מגבילים (חדשות)

צילום: צילום: Chaim Goldberg/Flash90
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

15:11

נתניהו מגיב: "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני; יש הסכמה עם טראמפ"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה תקיפה ונחרצת על רקע הדיווחים האחרונים בדבר הסכם המסגרת המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. נתניהו הדגיש כי קיימת הסכמה מלאה בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ בנושא | "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל" (חדשות)

יוני גבאי
15:05

2 פצועים בתאונת אופנוע בכביש 2 ליד מחלף קיסריה

אופנוע עם 2 רוכבים התנגש ברכב שעמד בצד הדרך בכביש 2 לכיוון צפון סמוך למחלף קיסריה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים הלל יפה גבר בן 34 במצב קשה עם חבלות בראש ובאגן, ואישה בת 26 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. התאונה אירעה בשעה 13:33.

קובי רוזן
15:05

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות במטולה

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות במטולה. התושבים נדרשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

ב. ניסני
15:01

בשיחה סגורה: ההשוואה חסרת התקדים של שרת החוץ האירופאית נגד ישראל

הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, השוותה את מדיניותה של ישראל למשטר ההפרדה הגזעני בדרום אפריקה, במהלך שיחות סגורות שקיימה (בעולם)

יוסי נכטיגל
14:50

במעמד מרטיט לבבות; יתומי חסידות גור הכניסו ספר תורה לעילוי נשמת הוריהם ז"ל

עשרות יתומי ובחורי ארגון "הבן יקיר" חגגו את שמחת חייהם בהכנסת ספר תורה ייחודי שנכתב על ידם • השמות שנחקקו בדמע על ה"עץ חיים" והחיבוק האבהי של הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר • המסע בבתי גדולי הדור, התהלוכה שסחפה את המונים ברחובות אשדוד, וסעודת המצווה המפוארת שנמשכה בשירה וריקודים עד לפנות בוקר עם ענקי הזמר (חרדים)

חיים רוזנבוים
14:50

ברוך מתיר אסורים | 7 בחורי ישיבות ואברכים שוחררו היום מכלא 10

בשורות טובות ומשמחות משערי כלא 10: לאחר תקופות מעצר ממושכות על רקע חוק הגיוס, שבעה אברכים ובחורי ישיבות שוחררו לבתיהם • בני המשפחות ועשרות חברים הגיעו אל מחוץ לחומות הכלא ופתחו בריקודי שמחה סוערים • "כיכר השבת" עם הרשימה המלאה של המשוחררים ותיעודי ריקודי השמחה (חרדים)

חיים רוזנבוים
14:40

סוכנות איראן הרשמית מפרטת: מזכר ההבנות עם ארה"ב לא יכלול הסכם גרעין

סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA פרסמה את תוכן מזכר ההבנות עם ארה"ב. עיקרי הפרטים: במזכר הנוכחי לא יושג הסכם בנושא הגרעין, והשיחות על כך יתקיימו במהלך 60 ימים לאחר החתימה. ארה"ב מתחייבת לכפות על ישראל סיום המלחמה בלבנון. חלק מהנכסים האיראניים המוקפאים ישוחררו מיד עם החתימה. איראן לא תמסור את ניהול מצר הורמוז - הסוגיה תוסדר באופן אזורי עם עומאן. המשא ומתן בן 60 הימים יעסוק בשלושה נושאים בלבד: תוכנית הגרעין האזרחית, הסרת סנקציות ופיצויים. יכולות הטילים של איראן לא יידונו כלל.

קובי אטינגר
14:40

כביש 2: שני רוכבי אופנוע נפצעו בתאונה סמוך למחלף קיסריה

שני רוכבי אופנוע בני 30 נפצעו בתאונה בכביש 2 ליד מחלף קיסריה. התאונה אירעה בין רכב פרטי לאופנוע שעליו רכבו שני אנשים. הרוכב נפצע באורח קשה והרוכבת נפצעה באורח בינוני. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ושני הפצועים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר
אחרי הביקורת על שחרורה המוקדם: הנהגת שדרסה בהפגנה נחקרה באזהרה | כיכר השבת