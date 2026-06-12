ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כל עוד הוא מכהן בתפקידו. נתניהו ציין שיש לו הסכמה מלאה עם הנשיא טראמפ בנושא, והוסיף: "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל". נתניהו הדגיש שאיראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים והוא מקדיש את חייו למנוע זאת.

כיכר השבת