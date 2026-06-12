2 פצועים בתאונת אופנוע בכביש 2 ליד מחלף קיסריה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה תקיפה ונחרצת על רקע הדיווחים האחרונים בדבר הסכם המסגרת המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. נתניהו הדגיש כי קיימת הסכמה מלאה בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ בנושא | "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל" (חדשות)יוני גבאי
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות במטולה. התושבים נדרשו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, השוותה את מדיניותה של ישראל למשטר ההפרדה הגזעני בדרום אפריקה, במהלך שיחות סגורות שקיימה (בעולם)יוסי נכטיגל
עשרות יתומי ובחורי ארגון "הבן יקיר" חגגו את שמחת חייהם בהכנסת ספר תורה ייחודי שנכתב על ידם • השמות שנחקקו בדמע על ה"עץ חיים" והחיבוק האבהי של הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר • המסע בבתי גדולי הדור, התהלוכה שסחפה את המונים ברחובות אשדוד, וסעודת המצווה המפוארת שנמשכה בשירה וריקודים עד לפנות בוקר עם ענקי הזמר (חרדים)חיים רוזנבוים
בשורות טובות ומשמחות משערי כלא 10: לאחר תקופות מעצר ממושכות על רקע חוק הגיוס, שבעה אברכים ובחורי ישיבות שוחררו לבתיהם • בני המשפחות ועשרות חברים הגיעו אל מחוץ לחומות הכלא ופתחו בריקודי שמחה סוערים • "כיכר השבת" עם הרשימה המלאה של המשוחררים ותיעודי ריקודי השמחה (חרדים)חיים רוזנבוים
סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA פרסמה את תוכן מזכר ההבנות עם ארה"ב. עיקרי הפרטים: במזכר הנוכחי לא יושג הסכם בנושא הגרעין, והשיחות על כך יתקיימו במהלך 60 ימים לאחר החתימה. ארה"ב מתחייבת לכפות על ישראל סיום המלחמה בלבנון. חלק מהנכסים האיראניים המוקפאים ישוחררו מיד עם החתימה. איראן לא תמסור את ניהול מצר הורמוז - הסוגיה תוסדר באופן אזורי עם עומאן. המשא ומתן בן 60 הימים יעסוק בשלושה נושאים בלבד: תוכנית הגרעין האזרחית, הסרת סנקציות ופיצויים. יכולות הטילים של איראן לא יידונו כלל.קובי אטינגר
שני רוכבי אופנוע בני 30 נפצעו בתאונה בכביש 2 ליד מחלף קיסריה. התאונה אירעה בין רכב פרטי לאופנוע שעליו רכבו שני אנשים. הרוכב נפצע באורח קשה והרוכבת נפצעה באורח בינוני. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ושני הפצועים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.קובי רוזן
ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כל עוד הוא מכהן בתפקידו. נתניהו ציין שיש לו הסכמה מלאה עם הנשיא טראמפ בנושא, והוסיף: "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל". נתניהו הדגיש שאיראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים והוא מקדיש את חייו למנוע זאת.כיכר השבת
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