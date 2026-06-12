תינוק בן שנתיים נכווה ממים רותחים בנתניה במצב בינוני

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי פרטי ההסכם שאיראן הדליפה הם "פייק ניוז ואין להם קשר לתנאים שהוסכמו בכתב". טראמפ גם התייחס למתקפת הכטב"מים האיראנית אמש נגד ספינות הודיות שיצאו ממיצר הורמוז וכינה אותה "בלתי מקובלת לחלוטין". "כדאי להם להתעשת, ומהר!" הוסיף.

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