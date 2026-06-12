טראמפ: פרטי ההסכם שאיראן הדליפה הם פייק ניוז

דוח פנימי חריף של מבקר הליכוד, עו"ד שי גלילי, קובע כי המהלך שמקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו להקמת "ועדה מסדרת" במקום בחירות מקדימות לרשימה אינו קביל משפטית ללא הסכמה מפורשת של כל חברי המפלגה (חדשות)

יוני גבאי