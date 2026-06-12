תאונת דרכים אירעה בכביש 65 סמוך לצומת מושיריפה. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים העמק גבר בן 51 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
צה"ל חיסל אתמול בעזה שלושה מחבלים בכירים שתכננו לבצע פיגועים בטווח המיידי. בין המחוסלים: צאסלאם חסן צאלח וסאמי גמיל אבו דלאל, מפקדי מחלקה בג'יהאד האסלאמי, ואובי מאמון צאלח פרואנה, סגן מפקד פלוגה בחמאס. המחבלים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל וחוסלו בתקיפות מדויקות. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום במרחב.ב. ניסני
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי פרטי ההסכם שאיראן הדליפה הם "פייק ניוז ואין להם קשר לתנאים שהוסכמו בכתב". טראמפ גם התייחס למתקפת הכטב"מים האיראנית אמש נגד ספינות הודיות שיצאו ממיצר הורמוז וכינה אותה "בלתי מקובלת לחלוטין". "כדאי להם להתעשת, ומהר!" הוסיף.כיכר השבת
ארבע המדינות השיקו היום ביוסטון את "מרכז האנרגיה של מזרח הים התיכון" והסכימו לגבש עד סוף השנה מפת דרכים משותפת לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה. היוזמה, במסגרת דיאלוג האנרגיה 3+1, תתמקד בביטחון אנרגטי, פיתוח מאגרי גז ימיים, תשתיות, חדשנות ומחקר.קובי אטינגר
תינוק בן שנתיים נכווה ממים רותחים בביתו בנתניה. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם כוויות בגופו. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 15:37.קובי רוזן
דוח פנימי חריף של מבקר הליכוד, עו"ד שי גלילי, קובע כי המהלך שמקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו להקמת "ועדה מסדרת" במקום בחירות מקדימות לרשימה אינו קביל משפטית ללא הסכמה מפורשת של כל חברי המפלגה (חדשות)יוני גבאי
אירוע חריג ומפתיע בניו יורק מעורר סערה ברשתות החברתיות: עשרות נערות מבית הספר החרדי "תורת אמך" במונסי נכנסו במהלך טיול בפארק לתוך תעלת ניקוז גדולה בעיר ניאק, וצעדו בתוכה כ-800 מטרים בחשיכה מוחלטת עד שחילצו את עצמן דרך פתחי ביוב (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל הפעיל התרעות במטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
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