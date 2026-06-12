כיכר השבת
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צה"ל חיסל שלושה מחבלים בכירים בעזה שתכננו פיגועים

צה"ל חיסל אתמול בעזה שלושה מחבלים בכירים שתכננו לבצע פיגועים בטווח המיידי. בין המחוסלים: צאסלאם חסן צאלח וסאמי גמיל אבו דלאל, מפקדי מחלקה בג'יהאד האסלאמי, ואובי מאמון צאלח פרואנה, סגן מפקד פלוגה בחמאס. המחבלים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל וחוסלו בתקיפות מדויקות. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום במרחב.

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17:30

2 פצועים בתאונה בכביש 65 סמוך לצומת מושיריפה

תאונת דרכים אירעה בכביש 65 סמוך לצומת מושיריפה. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים העמק גבר בן 51 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, ופצוע נוסף במצב קל.

קובי רוזן
16:58

מבגין ועד גוטליב: סוד השב"כ ובקשת החסינות שהפכה לקרקס • מגזין 'כיכר'

ממוסד חסינות שעמד כחומה בצורה בימי יו"ר הליכוד מנחם בגין, הגענו למציאות שבה חשיפת שם סוכן שב"כ הופכת למנוף לקרקס פוליטי. האם הפוליטיקה הישראלית איבדה את הבלמים ומה הקשר לגוש הפוליטי עם החרדים? (פוליטי)

יהודה גליקמן
16:52

טראמפ: פרטי ההסכם שאיראן הדליפה הם פייק ניוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי פרטי ההסכם שאיראן הדליפה הם "פייק ניוז ואין להם קשר לתנאים שהוסכמו בכתב". טראמפ גם התייחס למתקפת הכטב"מים האיראנית אמש נגד ספינות הודיות שיצאו ממיצר הורמוז וכינה אותה "בלתי מקובלת לחלוטין". "כדאי להם להתעשת, ומהר!" הוסיף.

כיכר השבת
16:37

ישראל, יוון, קפריסין וארה"ב השיקו מרכז אנרגיה משותף במזרח התיכון

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קובי אטינגר
16:17

תינוק בן שנתיים נכווה ממים רותחים בנתניה במצב בינוני

תינוק בן שנתיים נכווה ממים רותחים בביתו בנתניה. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני עם כוויות בגופו. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 15:37.

קובי רוזן
15:53

מבקר המפלגה נגד ניסיונו של נתניהו לבטל את הפריימריז: "אינו חוקי בעליל"

דוח פנימי חריף של מבקר הליכוד, עו"ד שי גלילי, קובע כי המהלך שמקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו להקמת "ועדה מסדרת" במקום בחירות מקדימות לרשימה אינו קביל משפטית ללא הסכמה מפורשת של כל חברי המפלגה (חדשות)

יוני גבאי
15:32

מביך: כ-70 תלמידות בית ספר חרדי בניו יורק תעו במערכת הניקוז וחילצו את עצמן

אירוע חריג ומפתיע בניו יורק מעורר סערה ברשתות החברתיות: עשרות נערות מבית הספר החרדי "תורת אמך" במונסי נכנסו במהלך טיול בפארק לתוך תעלת ניקוז גדולה בעיר ניאק, וצעדו בתוכה כ-800 מטרים בחשיכה מוחלטת עד שחילצו את עצמן דרך פתחי ביוב (בעולם)

יוסי נכטיגל
15:19

התרעות במטולה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

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