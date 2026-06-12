כיכר השבת
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השתלחויות ללא רסן: עו"ד נקנס אישית לאחר שהכפיש את שב"ס

השופט איבד את הסבלנות והטיל סנקציה אישית על הנתבע שכינה את מתקני הכליאה "מתקני עינויים"; הפסיקה קובעת כי עורך הדין חצה את כל הקווים האדומים והכפיש לוחמים ללא תשתית ראייתית (משפט)

השופט מבהיר: "חופש הטיעון אינו חסינות להכפשות" | צילום: צילום: המחשה: נוצר באמצעות AI
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18:22

נערכים לירי מאיראן: אלו ההנחיות החשובות של פיקוד העורף לרגל המצב

איראן הודיעה על ירי לישראל במהלך הלילה, בצה"ל מאשרים כי ישראל נכנסת לכוננות ספיגה | בעקבות ההערכות הרשמיות, פיקוד העורף הורה על הנחיות חדשות שייכנסו לתוקף | אלו ההנחיות החדשות (צבא) 

יוני גבאי
18:12

סערה בצפת: חסידי סאטמר שהגיעו לשבת התעמתו עם תושבים חילונים

סערה בצפת בעקבות נופש המוני של מאות משפחות מחסידות סאטמר והעדה החרדית בשבת האחרונה • התושבים זועמים: במקום הופעלו גנרטורים פיראטיים והושארו הררי אשפה • ברקע האירועים נחשף מחדל בטיחותי חמור במבני הציבור: "המקום פועל ללא טופס 4, מישהו עושה פה עסק פרטי" • עיריית צפת: "אירוע חמור, נפיק לקחים כדי שלא יישנה" • כל הפרטים (חרדים)

נחמן שטרנהרץ
18:05

דובר צה"ל: זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות סמוך לגבול לבנון

דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר זוהו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. לפי ההודעה, אין נפגעים והאירוע נמצא בחקירה.

כיכר השבת
18:03

טראמפ מגנה את התקיפה הישראלית בביירות: "אף אחד לא מת" | הפוסט המלא והמקומם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים פוסט בו גינה את התקיפה הישראלית בדאחייה, משום ש"אף אחד לא מת" | טראמפ אמר כי זה לא הזמן לתקוף, בזמן שארה"ב ואיראן על סיפו של הסכם (מדיני)

ישראל גראדווהל
17:54

נער בן 16 נפצע בינוני בתאונת אופניים חשמליים בביר אל מכסור

נער בן 16 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים חשמליים בביר אל מכסור. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל בשעה 16:49. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את הנער לבית החולים רמב"ם עם חבלות בראש ובגפיים.

קובי רוזן
17:54

פיקוד העורף משנה מדיניות התגוננות - הגבלת התקהלות עד 5,000 איש

פיקוד העורף מודיע על שינוי במדיניות ההתגוננות החל מהיום (14 ביוני) בשעה 18:00 ועד מחר (15 ביוני) בשעה 20:00. ההחלטה קובעת פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. באזור קו העימות - פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות.

ב. ניסני
17:53

בעקבות הצפי לירי מאיראן: פיקוד העורף מכריז על הנחיות חדשות

17:49

צה"ל מאשר: ירי צפוי מאיראן - כבר בשעות הקרובות; "יש לגלות ערנות" | איראן מבטיחה: ירי עד הבוקר

דובר צה"ל אישר אחר הצהריים את הדיווחים לפיהם איראן צפויה לתקוף בישראל במהלך השעות הקרובות בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה | איראן מנסה ליצור משוואה חדשה במסגרתה תקיפה בביירות גוררת אוטומטית תגובה איראנית | כל הפרטים על ההיערכות החריגה וההנחיות של פיקוד העורף (חדשות) 

ישראל גראדווהל
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השתלחויות ללא רסן: עו"ד נקנס אישית לאחר שהכפיש את שב"ס | כיכר השבת