השתלחויות ללא רסן: עו"ד נקנס אישית לאחר שהכפיש את שב"ס

איראן הודיעה על ירי לישראל במהלך הלילה, בצה"ל מאשרים כי ישראל נכנסת לכוננות ספיגה | בעקבות ההערכות הרשמיות, פיקוד העורף הורה על הנחיות חדשות שייכנסו לתוקף | אלו ההנחיות החדשות (צבא)יוני גבאי
סערה בצפת בעקבות נופש המוני של מאות משפחות מחסידות סאטמר והעדה החרדית בשבת האחרונה • התושבים זועמים: במקום הופעלו גנרטורים פיראטיים והושארו הררי אשפה • ברקע האירועים נחשף מחדל בטיחותי חמור במבני הציבור: "המקום פועל ללא טופס 4, מישהו עושה פה עסק פרטי" • עיריית צפת: "אירוע חמור, נפיק לקחים כדי שלא יישנה" • כל הפרטים (חרדים)נחמן שטרנהרץ
דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר זוהו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. לפי ההודעה, אין נפגעים והאירוע נמצא בחקירה.כיכר השבת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים פוסט בו גינה את התקיפה הישראלית בדאחייה, משום ש"אף אחד לא מת" | טראמפ אמר כי זה לא הזמן לתקוף, בזמן שארה"ב ואיראן על סיפו של הסכם (מדיני)ישראל גראדווהל
נער בן 16 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים חשמליים בביר אל מכסור. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל בשעה 16:49. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את הנער לבית החולים רמב"ם עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
פיקוד העורף מודיע על שינוי במדיניות ההתגוננות החל מהיום (14 ביוני) בשעה 18:00 ועד מחר (15 ביוני) בשעה 20:00. ההחלטה קובעת פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. באזור קו העימות - פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות.ב. ניסני
דובר צה"ל אישר אחר הצהריים את הדיווחים לפיהם איראן צפויה לתקוף בישראל במהלך השעות הקרובות בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה | איראן מנסה ליצור משוואה חדשה במסגרתה תקיפה בביירות גוררת אוטומטית תגובה איראנית | כל הפרטים על ההיערכות החריגה וההנחיות של פיקוד העורף (חדשות)ישראל גראדווהל
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