השתלחויות ללא רסן: עו"ד נקנס אישית לאחר שהכפיש את שב"ס

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים פוסט בו גינה את התקיפה הישראלית בדאחייה, משום ש"אף אחד לא מת" | טראמפ אמר כי זה לא הזמן לתקוף, בזמן שארה"ב ואיראן על סיפו של הסכם (מדיני)

ישראל גראדווהל