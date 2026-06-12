סגן נשיא ארה"ב ואנס: דיווחים על הסכם איראן מכילים מידע שקרי

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל חיסל בתקופה האחרונה 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה. בין החוסלים: מפקד גזרת בנת ג'ביל עלי עבאס, מפקד גזרת צור כמיל יונס, מפקד גזרת חג'יר פואד מוסא, מפקד גזרת ג'בשית חסין סלאמי, מפקד גזרת אלח'יאם עלי חאיכ, ומפקד גזרת קאנא מסלם חרב. כמו כן חוסלו מפקד גזרת שקיף ומחליפו תוך 12 שעות, וכן 3 מפקדי יחידת נצר של חזבאללה זה אחר זה.

קובי אטינגר