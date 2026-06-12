חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות בשלומי

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל חיסל בתקופה האחרונה 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה. בין החוסלים: מפקד גזרת בנת ג'ביל עלי עבאס, מפקד גזרת צור כמיל יונס, מפקד גזרת חג'יר פואד מוסא, מפקד גזרת ג'בשית חסין סלאמי, מפקד גזרת אלח'יאם עלי חאיכ, ומפקד גזרת קאנא מסלם חרב. כמו כן חוסלו מפקד גזרת שקיף ומחליפו תוך 12 שעות, וכן 3 מפקדי יחידת נצר של חזבאללה זה אחר זה.קובי אטינגר
נהגת בת 18 נפצעה קשה כתוצאה מהתהפכות רכבה בתאונה בכביש 411 סמוך לרחובות. התאונה כללה התנגשות בין שני רכבים פרטיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים קפלן ברחובות במצב קשה. שני נוסעים נוספים מהרכב השני נפגעו באורח קל ופונו גם הם לבית החולים.קובי רוזן
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. דובר צה"ל מסר כי הפרטים נבדקים.ב. ניסני
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על הסכם אפשרי עם איראן וטען כי "יש הרבה מידע שקרי" בנושא. ואנס הבהיר: איראן לא מקבלת כסף רק בגלל חתימה על הסכם, וההסכם בנוי כך שהאינטרסים האמריקניים יקבלו עדיפות. לדבריו, רק אם איראן תעמוד בהתחייבויותיה יוזרמו אליה הטבות כלכליות. ואנס גם תקף את המבקרים: "אנשים שאמרו שטראמפ נשיא היסטורי, מבקרים כעת הסכם על בסיס דיווחים תקשורתיים שלא אומתו". לסיום הוסיף: "הנשיא יביא לנו תוצאה טובה, בדרך זו או אחרת".קובי אטינגר
תאונת דרכים אירעה בכביש 65 סמוך לצומת מושיריפה. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים העמק גבר בן 51 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
צה"ל חיסל אתמול בעזה שלושה מחבלים בכירים שתכננו לבצע פיגועים בטווח המיידי. בין המחוסלים: צאסלאם חסן צאלח וסאמי גמיל אבו דלאל, מפקדי מחלקה בג'יהאד האסלאמי, ואובי מאמון צאלח פרואנה, סגן מפקד פלוגה בחמאס. המחבלים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל וחוסלו בתקיפות מדויקות. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום במרחב.ב. ניסני
ממוסד חסינות שעמד כחומה בצורה בימי יו"ר הליכוד מנחם בגין, הגענו למציאות שבה חשיפת שם סוכן שב"כ הופכת למנוף לקרקס פוליטי. האם הפוליטיקה הישראלית איבדה את הבלמים ומה הקשר לגוש הפוליטי עם החרדים? (פוליטי)יהודה גליקמן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי פרטי ההסכם שאיראן הדליפה הם "פייק ניוז ואין להם קשר לתנאים שהוסכמו בכתב". טראמפ גם התייחס למתקפת הכטב"מים האיראנית אמש נגד ספינות הודיות שיצאו ממיצר הורמוז וכינה אותה "בלתי מקובלת לחלוטין". "כדאי להם להתעשת, ומהר!" הוסיף.כיכר השבת
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ