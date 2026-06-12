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מבזקהסגולה למוצאי שבת

מדוע ביקש הבעל שם טוב שהגנבים יתפללו על החולה? | צפו בסיפור מרטיט

הבעש"ט הקדוש ביקש מגנבים להתפלל על חולה במקום צדיקים • הסיבה המפתיעה מאחורי הבקשה המוזרה | צפו בסגולה למוצאי שבת מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

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21:01

הטירה העתיקה מוצעת למכירה - ולא תאמינו מה כוללת העסקה

אחוזת גלנגורם שבאי מול בסקוטלנד הוצעה למכירה ביותר מ-9 מיליון ליש"ט, ובתמורה מקבל הקונה לא רק טירה ויקטוריאנית דרמטית מהמאה ה-19, אלא גם כ-15 אלף דונם של אדמות, יותר משלושה מיילים של קו חוף אטלנטי, יערות, אגמים, חוות בקר פעילה, נכסי אירוח ועסק תיירות מבוסס בלב אחד הנופים המרשימים של ההיילנדס (בעולם)

אבישי לוי
20:50

טראמפ הבטיח הטבות לאיראנים בתמורה לכך שלא ישגרו טילים לישראל

20:47

משמרות המהפכה: "תגובת לוחמי האסלאם קרובה"

20:38

פועל בן 40 התחשמל באתר בניה בתל אביב - מצבו בינוני

פועל בן 40 נפצע בינוני לאחר שהתחשמל במהלך עבודתו באתר בניה ברחוב דרך הטייסים בתל אביב. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה מסרו כי הפועל סבל מחבלות ופציעות בבטנו ובגפיו. לאחר טיפול ראשוני בזירה הוא פונה לבית חולים במצב בינוני.

קובי רוזן
20:29

אף שקל לא מהמדינה | צדיקי ירושלים התכנסו למען עמלי התורה על 'טהרת הקודש'

גלריה מפוארת של אדמו"רים ורבנים ובראשם זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, התכנסו למעמד חיזוק במעונו של הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין • המטרה: החזקת הכולל שייסד גאב"ד העדה החרדית, הגרי"ט וייס זצ"ל, המוחזקת ללא שום תקציבי מדינה • סיקור ותיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים
20:28

משטרה ומג"ב פועלים ברחוב בר אילן בירושלים נגד מפרי סדר

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים ברחוב בר אילן בירושלים בעקבות מחאה שהתפתחה להפרת סדר ציבורי. עשרות מפרי סדר חוסמים בגופם את צירי התנועה והאוטובוסים הציבוריים, תוך שיבוש משמעותי של שגרת החיים באזור וסיכון משתמשי הדרך. הכוחות פועלים להדיפת המפרים, פתיחת עורקי התנועה והשבת הסדר הציבורי. במקביל, השוטרים מונעים ניסיונות לגרימת נזק לתשתיות ולתוואי עבודות הרכבת הקלה.

קובי רוזן
20:28

פועל בן 30 נפצע בינוני לאחר שהתחשמל באתר בנייה בתל אביב

פועל כבן 30 נפצע באורח בינוני לאחר שהתחשמל במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך הטייסים בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 19:48. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את הפצוע לבית החולים שיבא בתל השומר עם סימני התחשמלות.

קובי רוזן
20:13

התשובה המדהימה של הגר"ש גלאי; "איך יש לי כוח לשמוע את צרותיהם של בני ישראל"

תלמידי כיתות ד' מת"ת 'אהלי ספר' במודיעין עילית עלו למעונו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי בבני ברק לרגל התחלת לימוד הגמרא • בביקור המרומם נרשמו רגעים יוצאי דופן של רגישות חינוכית מצד הרב במהלך הריקודים, לצד מבחן מקיף ב"אלו מציאות" • ומה ענה הגר"ש גלאי כשנשאל מאיפה הכוח להקשיב לכל פונה? • סיקור מיוחד ותיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים
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מדוע ביקש הבעל שם טוב שהגנבים יתפללו על החולה? | צפו בסיפור מרטיט | כיכר השבת