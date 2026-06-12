מדוע ביקש הבעל שם טוב שהגנבים יתפללו על החולה? | צפו בסיפור מרטיט

אחוזת גלנגורם שבאי מול בסקוטלנד הוצעה למכירה ביותר מ-9 מיליון ליש"ט, ובתמורה מקבל הקונה לא רק טירה ויקטוריאנית דרמטית מהמאה ה-19, אלא גם כ-15 אלף דונם של אדמות, יותר משלושה מיילים של קו חוף אטלנטי, יערות, אגמים, חוות בקר פעילה, נכסי אירוח ועסק תיירות מבוסס בלב אחד הנופים המרשימים של ההיילנדס (בעולם)

אבישי לוי