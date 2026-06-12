נהגת בת 18 במצב קשה לאחר שרכבה התהפך בכביש 411 ליד רחובות

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על הסכם אפשרי עם איראן וטען כי "יש הרבה מידע שקרי" בנושא. ואנס הבהיר: איראן לא מקבלת כסף רק בגלל חתימה על הסכם, וההסכם בנוי כך שהאינטרסים האמריקניים יקבלו עדיפות. לדבריו, רק אם איראן תעמוד בהתחייבויותיה יוזרמו אליה הטבות כלכליות. ואנס גם תקף את המבקרים: "אנשים שאמרו שטראמפ נשיא היסטורי, מבקרים כעת הסכם על בסיס דיווחים תקשורתיים שלא אומתו". לסיום הוסיף: "הנשיא יביא לנו תוצאה טובה, בדרך זו או אחרת".

קובי אטינגר