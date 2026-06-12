כיכר השבת
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שר החוץ האיראני: נדלל את האורניום המועשר ל-60% בתוך איראן

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י אמר בראיון לטלוויזיה האיראנית כי עמדת טהרן היא שהדרך היחידה להכריע בסוגיית האורניום המועשר לרמה של 60% היא דילולו בתוך איראן. עראקג'י הוסיף: "הזמן הטוב ביותר לסיים מלחמה הוא כאשר ידנו על העליונה. אנחנו מנצחים בשדה הקרב". הנשיא טראמפ שיתף מוקדם יותר היום ציטוט של עראקג'י בנושא ההסכם המתגבש עם ארה"ב.

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מבזקים נוספים

22:51

חיל האוויר יירט מטרה אווירית בדרום לבנון ומטרה נוספת נפלה בישראל

חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, בעקבות התרעות במנרה ובמרגליות. בנוסף, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון, בעקבות התרעות בערב אל עראמשה ובאדמית. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.

ב. ניסני
22:22

התרעה על ירי רקטות לאזור קו העימות בערב אל עראמשה

פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לאזור קו העימות בערב אל עראמשה. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

ב. ניסני
19:46

צה"ל: חוסלו 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה בתקופה האחרונה

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל חיסל בתקופה האחרונה 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה. בין החוסלים: מפקד גזרת בנת ג'ביל עלי עבאס, מפקד גזרת צור כמיל יונס, מפקד גזרת חג'יר פואד מוסא, מפקד גזרת ג'בשית חסין סלאמי, מפקד גזרת אלח'יאם עלי חאיכ, ומפקד גזרת קאנא מסלם חרב. כמו כן חוסלו מפקד גזרת שקיף ומחליפו תוך 12 שעות, וכן 3 מפקדי יחידת נצר של חזבאללה זה אחר זה.

קובי אטינגר
19:25

נהגת בת 18 במצב קשה לאחר שרכבה התהפך בכביש 411 ליד רחובות

נהגת בת 18 נפצעה קשה כתוצאה מהתהפכות רכבה בתאונה בכביש 411 סמוך לרחובות. התאונה כללה התנגשות בין שני רכבים פרטיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים קפלן ברחובות במצב קשה. שני נוסעים נוספים מהרכב השני נפגעו באורח קל ופונו גם הם לבית החולים.

קובי רוזן
18:54

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. דובר צה"ל מסר כי הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
18:48

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות בשלומי

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות בשלומי. התושבים נדרשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

ב. ניסני
18:25

סגן נשיא ארה"ב ואנס: דיווחים על הסכם איראן מכילים מידע שקרי

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על הסכם אפשרי עם איראן וטען כי "יש הרבה מידע שקרי" בנושא. ואנס הבהיר: איראן לא מקבלת כסף רק בגלל חתימה על הסכם, וההסכם בנוי כך שהאינטרסים האמריקניים יקבלו עדיפות. לדבריו, רק אם איראן תעמוד בהתחייבויותיה יוזרמו אליה הטבות כלכליות. ואנס גם תקף את המבקרים: "אנשים שאמרו שטראמפ נשיא היסטורי, מבקרים כעת הסכם על בסיס דיווחים תקשורתיים שלא אומתו". לסיום הוסיף: "הנשיא יביא לנו תוצאה טובה, בדרך זו או אחרת".

קובי אטינגר
17:30

2 פצועים בתאונה בכביש 65 סמוך לצומת מושיריפה

תאונת דרכים אירעה בכביש 65 סמוך לצומת מושיריפה. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים העמק גבר בן 51 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, ופצוע נוסף במצב קל.

קובי רוזן
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