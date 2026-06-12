שר החוץ האיראני: נדלל את האורניום המועשר ל-60% בתוך איראן

חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, בעקבות התרעות במנרה ובמרגליות. בנוסף, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון, בעקבות התרעות בערב אל עראמשה ובאדמית. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לאזור קו העימות בערב אל עראמשה. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.ב. ניסני
דובר צה"ל הודיע כי צה"ל חיסל בתקופה האחרונה 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה. בין החוסלים: מפקד גזרת בנת ג'ביל עלי עבאס, מפקד גזרת צור כמיל יונס, מפקד גזרת חג'יר פואד מוסא, מפקד גזרת ג'בשית חסין סלאמי, מפקד גזרת אלח'יאם עלי חאיכ, ומפקד גזרת קאנא מסלם חרב. כמו כן חוסלו מפקד גזרת שקיף ומחליפו תוך 12 שעות, וכן 3 מפקדי יחידת נצר של חזבאללה זה אחר זה.קובי אטינגר
נהגת בת 18 נפצעה קשה כתוצאה מהתהפכות רכבה בתאונה בכביש 411 סמוך לרחובות. התאונה כללה התנגשות בין שני רכבים פרטיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים קפלן ברחובות במצב קשה. שני נוסעים נוספים מהרכב השני נפגעו באורח קל ופונו גם הם לבית החולים.קובי רוזן
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. דובר צה"ל מסר כי הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות בשלומי. התושבים נדרשו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על הסכם אפשרי עם איראן וטען כי "יש הרבה מידע שקרי" בנושא. ואנס הבהיר: איראן לא מקבלת כסף רק בגלל חתימה על הסכם, וההסכם בנוי כך שהאינטרסים האמריקניים יקבלו עדיפות. לדבריו, רק אם איראן תעמוד בהתחייבויותיה יוזרמו אליה הטבות כלכליות. ואנס גם תקף את המבקרים: "אנשים שאמרו שטראמפ נשיא היסטורי, מבקרים כעת הסכם על בסיס דיווחים תקשורתיים שלא אומתו". לסיום הוסיף: "הנשיא יביא לנו תוצאה טובה, בדרך זו או אחרת".קובי אטינגר
תאונת דרכים אירעה בכביש 65 סמוך לצומת מושיריפה. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים העמק גבר בן 51 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
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