אזעקות בקו העימות ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות

צה"ל הפעיל התרעות במטולה על חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י אמר בראיון לטלוויזיה האיראנית כי עמדת טהרן היא שהדרך היחידה להכריע בסוגיית האורניום המועשר לרמה של 60% היא דילולו בתוך איראן. עראקג'י הוסיף: "הזמן הטוב ביותר לסיים מלחמה הוא כאשר ידנו על העליונה. אנחנו מנצחים בשדה הקרב". הנשיא טראמפ שיתף מוקדם יותר היום ציטוט של עראקג'י בנושא ההסכם המתגבש עם ארה"ב.קובי אטינגר
חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, בעקבות התרעות במנרה ובמרגליות. בנוסף, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון, בעקבות התרעות בערב אל עראמשה ובאדמית. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לאזור קו העימות בערב אל עראמשה. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.ב. ניסני
דובר צה"ל הודיע כי צה"ל חיסל בתקופה האחרונה 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה. בין החוסלים: מפקד גזרת בנת ג'ביל עלי עבאס, מפקד גזרת צור כמיל יונס, מפקד גזרת חג'יר פואד מוסא, מפקד גזרת ג'בשית חסין סלאמי, מפקד גזרת אלח'יאם עלי חאיכ, ומפקד גזרת קאנא מסלם חרב. כמו כן חוסלו מפקד גזרת שקיף ומחליפו תוך 12 שעות, וכן 3 מפקדי יחידת נצר של חזבאללה זה אחר זה.קובי אטינגר
נהגת בת 18 נפצעה קשה כתוצאה מהתהפכות רכבה בתאונה בכביש 411 סמוך לרחובות. התאונה כללה התנגשות בין שני רכבים פרטיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים קפלן ברחובות במצב קשה. שני נוסעים נוספים מהרכב השני נפגעו באורח קל ופונו גם הם לבית החולים.קובי רוזן
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. דובר צה"ל מסר כי הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות בשלומי. התושבים נדרשו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
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