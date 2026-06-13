כיכר השבת
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צה"ל כבש את כפר תבנית ורכס עלי א-טאהר האסטרטגי בדרום לבנון

צה"ל השיק הלילה מתקפה קרקעית וכבש את כפר תבנית ואת רכס עלי א-טאהר האסטרטגי הצופה על נבטיה. מקורות לבנוניים מדווחים כי כוחות צה"ל הצליחו להגיע לרכס ולכבוש אותו. הרכס נחשב לנקודה אסטרטגית השולטת על האזור כולו. לפי מקורות לבנוניים, ברכס מצויה מנהרה תת קרקעית אסטרטגית של חזבאללה.

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08:38

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במטולה

צה"ל הפעיל התרעות במטולה על חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
08:35

אזעקות בקו העימות ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.

ב. ניסני
23:33

שר החוץ האיראני: נדלל את האורניום המועשר ל-60% בתוך איראן

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י אמר בראיון לטלוויזיה האיראנית כי עמדת טהרן היא שהדרך היחידה להכריע בסוגיית האורניום המועשר לרמה של 60% היא דילולו בתוך איראן. עראקג'י הוסיף: "הזמן הטוב ביותר לסיים מלחמה הוא כאשר ידנו על העליונה. אנחנו מנצחים בשדה הקרב". הנשיא טראמפ שיתף מוקדם יותר היום ציטוט של עראקג'י בנושא ההסכם המתגבש עם ארה"ב.

קובי אטינגר
22:51

חיל האוויר יירט מטרה אווירית בדרום לבנון ומטרה נוספת נפלה בישראל

חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, בעקבות התרעות במנרה ובמרגליות. בנוסף, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון, בעקבות התרעות בערב אל עראמשה ובאדמית. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.

ב. ניסני
22:22

התרעה על ירי רקטות לאזור קו העימות בערב אל עראמשה

פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לאזור קו העימות בערב אל עראמשה. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

ב. ניסני
19:46

צה"ל: חוסלו 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה בתקופה האחרונה

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל חיסל בתקופה האחרונה 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה. בין החוסלים: מפקד גזרת בנת ג'ביל עלי עבאס, מפקד גזרת צור כמיל יונס, מפקד גזרת חג'יר פואד מוסא, מפקד גזרת ג'בשית חסין סלאמי, מפקד גזרת אלח'יאם עלי חאיכ, ומפקד גזרת קאנא מסלם חרב. כמו כן חוסלו מפקד גזרת שקיף ומחליפו תוך 12 שעות, וכן 3 מפקדי יחידת נצר של חזבאללה זה אחר זה.

קובי אטינגר
19:25

נהגת בת 18 במצב קשה לאחר שרכבה התהפך בכביש 411 ליד רחובות

נהגת בת 18 נפצעה קשה כתוצאה מהתהפכות רכבה בתאונה בכביש 411 סמוך לרחובות. התאונה כללה התנגשות בין שני רכבים פרטיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים קפלן ברחובות במצב קשה. שני נוסעים נוספים מהרכב השני נפגעו באורח קל ופונו גם הם לבית החולים.

קובי רוזן
18:54

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. דובר צה"ל מסר כי הפרטים נבדקים.

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