שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י אמר בראיון לטלוויזיה האיראנית כי עמדת טהרן היא שהדרך היחידה להכריע בסוגיית האורניום המועשר לרמה של 60% היא דילולו בתוך איראן. עראקג'י הוסיף: "הזמן הטוב ביותר לסיים מלחמה הוא כאשר ידנו על העליונה. אנחנו מנצחים בשדה הקרב". הנשיא טראמפ שיתף מוקדם יותר היום ציטוט של עראקג'י בנושא ההסכם המתגבש עם ארה"ב.

קובי אטינגר