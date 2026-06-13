חזבאללה מדווח: כוחות צה"ל הגיעו לפאתי מג'דל זון בדרום לבנון

הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין באזור מרגליות בצפון. צה"ל בודק את הפרטים.ב. ניסני
משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע חשיפה לבעל חיים שחשוד כנגוע בכלבת באזור חוף דוגה. עשרה אנשים שנחשפו קיבלו טיפול מונע לכלבת כאמצעי זהירות. בעל החיים החשוד לא נתפס עד כה והאירוע נמצא בבדיקה. משרד הבריאות קורא לכל מי שנחשף לחיית בר באזור לפנות מיידית ללשכת הבריאות או למרכז לרפואה דחופה. במקרה של נשיכה או שריטה יש לשטוף את האזור במים ובסבון ולפנות לקבלת טיפול רפואי ללא דיחוי. הציבור מתבקש להימנע ממגע עם חיות בר, שלא להאכיל אותן ולא להשאיר אשפה בטבע.יוסי נכטיגל
שיבושים נרשמים מאז הבוקר בשירותים האלקטרוניים של ארבעה בנקים באיראן: בנק מלי, בנק תאג'ראת, בנק סאדראת ובנק פיתוח היצוא. השיבושים משפיעים על אפליקציות בנקאות, בנקאות מקוונת, כספומטים ומסופי תשלום. מקורות מסוימים מדווחים על אפשרות למתקפת סייבר, אך אף גורם רשמי לא אישר זאת. צוותים טכניים פועלים להפעלת מערכות גיבוי ולהחזרת השירותים.קובי אטינגר
צה"ל השיק הלילה מתקפה קרקעית וכבש את כפר תבנית ואת רכס עלי א-טאהר האסטרטגי הצופה על נבטיה. מקורות לבנוניים מדווחים כי כוחות צה"ל הצליחו להגיע לרכס ולכבוש אותו. הרכס נחשב לנקודה אסטרטגית השולטת על האזור כולו. לפי מקורות לבנוניים, ברכס מצויה מנהרה תת קרקעית אסטרטגית של חזבאללה.קובי אטינגר
צה"ל הפעיל התרעות במטולה על חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.ב. ניסני
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י אמר בראיון לטלוויזיה האיראנית כי עמדת טהרן היא שהדרך היחידה להכריע בסוגיית האורניום המועשר לרמה של 60% היא דילולו בתוך איראן. עראקג'י הוסיף: "הזמן הטוב ביותר לסיים מלחמה הוא כאשר ידנו על העליונה. אנחנו מנצחים בשדה הקרב". הנשיא טראמפ שיתף מוקדם יותר היום ציטוט של עראקג'י בנושא ההסכם המתגבש עם ארה"ב.קובי אטינגר
חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, בעקבות התרעות במנרה ובמרגליות. בנוסף, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון, בעקבות התרעות בערב אל עראמשה ובאדמית. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.ב. ניסני
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