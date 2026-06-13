כוחות אוגדה 36 ממשיכים בטיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור שתוכננו ומומנו על ידי איראן. באחד התוואים התת-קרקעיים, שבו חוסלו מחבלים שניסו להימלט לפני מספר ימים, נמצאו על הקירות מפות הממחישות את שליטת המרחב על ישובי הצפון. צה"ל פועל להשגת שליטה מבצעית על המרחב המהווה איום על אזרחי ישראל ולהשמדת רשת המנהרות.

ב. ניסני