נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו יארחו מחר את נשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה ורעייתו • הביקור הראשון מסוגו יכלול טקס קבלת פנים רשמי, פגישה מדינית והצהרות לתקשורת | שיתוף פעולה אסטרטגי בתחומי ביטחון, אנרגיה ומדע (בעולם)חזקי שטרן
כוחות אוגדה 36 ממשיכים לטהר רשת מנהרות תת-קרקעית מתחת לרכס הבופור • מפות שאותרו על קירות המנהרות ממחישות את שליטת המרחב על ישובי הצפון | התוכנית האיראנית נחשפת (צבא וביטחון)ב. ניסני
סירת הים-בולנס של מד"א חילצה 7 אנשים מסירה שהתהפכה • גבר בן 32 עם חבלה בחזה פונה למרכז רפואי צפון | פרמדיקים: "אחד מהם סבל מחבלה משמעותית" (בארץ)כיכר השבת
כוחות צה"ל תקפו יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון • משגרים ומבנים טרור הושמדו במקביל לחיסול מחבלים | המאמץ ההתקפי נמשך | תיעודים מהמבצעים (צבא וביטחון)ב. ניסני
פלסטיני הגיע לחווה חמוש באבן גדולה וניסה לתקוף תושב • האזרח השיב בירי ונטרל את המפגע • החשוד פונה לטיפול רפואי ויועבר לחקירה | אירוע תקיפה בשומרון (צבא וביטחון)קובי אטינגר
פעוט בן 3 הגיע בשבת למיון דנה במצב קשה ונפטר למרות מאמצי ההחייאה | ילד בן 4 טבע בחוף באשקלון | רופאי ילדים קוראים לציבור לחסן נגד מנינגוקוק B | הזיהום הקטלני שאפשר למנוע (חדשות בריאות)שאול כהנא
להקת תנים התנפלה על שוחים בכנרת ונשכה אותם • 11 בני אדם פונו למרכז הרפואי צפון בטבריה | רופאים קוראים לציבור להימנע ממגע עם חיות בר (חדשות בארץ)דניאל הרץ
פקיסטן הודיעה כי מחר ייחתם ההסכם בין ארה"ב לאיראן בטקס מקוון • טהרן דוחה ומבהירה: אין משלחת שיוצאת לז'נבה | איראן דורשת תשלום על שירותים במצר הורמוז (בעולם)דוד הכהן
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