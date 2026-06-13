כוחות אוגדה 36 ממשיכים לטהר רשת מנהרות תת-קרקעית מתחת לרכס הבופור • מפות שאותרו על קירות המנהרות ממחישות את שליטת המרחב על ישובי הצפון | התוכנית האיראנית נחשפת (צבא וביטחון)

ב. ניסני