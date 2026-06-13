לראשונה בהיסטוריה: נשיא סומלילנד יגיע מחר לביקור רשמי בישראל

כוחות אוגדה 36 ממשיכים לטהר רשת מנהרות תת-קרקעית מתחת לרכס הבופור • מפות שאותרו על קירות המנהרות ממחישות את שליטת המרחב על ישובי הצפון | התוכנית האיראנית נחשפת (צבא וביטחון)ב. ניסני
סירת הים-בולנס של מד"א חילצה 7 אנשים מסירה שהתהפכה • גבר בן 32 עם חבלה בחזה פונה למרכז רפואי צפון | פרמדיקים: "אחד מהם סבל מחבלה משמעותית" (בארץ)כיכר השבת
כוחות צה"ל תקפו יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון • משגרים ומבנים טרור הושמדו במקביל לחיסול מחבלים | המאמץ ההתקפי נמשך | תיעודים מהמבצעים (צבא וביטחון)ב. ניסני
פלסטיני הגיע לחווה חמוש באבן גדולה וניסה לתקוף תושב • האזרח השיב בירי ונטרל את המפגע • החשוד פונה לטיפול רפואי ויועבר לחקירה | אירוע תקיפה בשומרון (צבא וביטחון)קובי אטינגר
פעוט בן 3 הגיע בשבת למיון דנה במצב קשה ונפטר למרות מאמצי ההחייאה | ילד בן 4 טבע בחוף באשקלון | רופאי ילדים קוראים לציבור לחסן נגד מנינגוקוק B | הזיהום הקטלני שאפשר למנוע (חדשות בריאות)שאול כהנא
כוחות אוגדה 36 ממשיכים בטיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור שתוכננו ומומנו על ידי איראן. באחד התוואים התת-קרקעיים, שבו חוסלו מחבלים שניסו להימלט לפני מספר ימים, נמצאו על הקירות מפות הממחישות את שליטת המרחב על ישובי הצפון. צה"ל פועל להשגת שליטה מבצעית על המרחב המהווה איום על אזרחי ישראל ולהשמדת רשת המנהרות.ב. ניסני
להקת תנים התנפלה על שוחים בכנרת ונשכה אותם • 11 בני אדם פונו למרכז הרפואי צפון בטבריה | רופאים קוראים לציבור להימנע ממגע עם חיות בר (חדשות בארץ)דניאל הרץ
פקיסטן הודיעה כי מחר ייחתם ההסכם בין ארה"ב לאיראן בטקס מקוון • טהרן דוחה ומבהירה: אין משלחת שיוצאת לז'נבה | איראן דורשת תשלום על שירותים במצר הורמוז (בעולם)דוד הכהן
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