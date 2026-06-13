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מבזקביקור מדיני משמעותי

לראשונה בהיסטוריה: נשיא סומלילנד יגיע מחר לביקור רשמי בישראל

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו יארחו מחר את נשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה ורעייתו • הביקור הראשון מסוגו יכלול טקס קבלת פנים רשמי, פגישה מדינית והצהרות לתקשורת | שיתוף פעולה אסטרטגי בתחומי ביטחון, אנרגיה ומדע (בעולם)

השגריר הראשון מגיש את כתב האמנה לנשיא | צילום: צילום: קובי גדעון / לע"מ
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לראשונה בהיסטוריה: נשיא סומלילנד יגיע מחר לביקור רשמי בישראל | כיכר השבת