כיכר השבת
מבזקדבר השבוע | התוכנית המלאה

איש התקשורת מלחיץ: זה מה שיקרה אם תקנו דירה מפוצלת | וגם: הבעל שהרג את חמותו בטעות

מחבר הספר 'כונן כהלכה' הגיע להתריע על התופעה הקטלנית | ה'מיזרוחניק' שהגיע לאולפן לזעוק על בעיות הקדושה בתותחנים | הפנצ'און עם החדשות הלא מצחיקות | מדריך הכושר החרדי מסביר למה לעשות כושר לא באמת יגרום לכם לרדת במשקל | וכמובן התיעוד בלעדי: המגיש הנכבד במעיין סודי בתוך שטח אש | על גבול לבנון: ראיון עם לוחם בשטח | תכנית מרתקת (דבר ראשון)

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

22:41

לקרוע שערי שמיים: המקובל הצדיק רבי רחמים עטיה מורדם ומונשם בטיפול נמרץ

העתירו בתפילות, המקובל הגה"צ רבי רחמים עטיה, מראשי ישיבת המקובלים "נהר שלום", פונה בערב שבת לבית החולים לאחר שעבר החייאה ומצבו מוגדר קשה • במהלך השבת חל שיפור קל ומצבו התייצב, אך הוא עדיין מורדם ומונשם • הציבור נקרא להעתיר בתפילות עבור רבי רחמים בן ג'מילה לרפואה שלמה (חרדים)

חיים רוזנבוים
22:40

לקרוע שערי שמיים: המקובל הצדיק מורדם ומונשם בטיפול נמרץ

העתירו בתפילות, המקובל הגה"צ רבי רחמים עטיה, מראשי ישיבת המקובלים "נהר שלום", פונה בערב שבת לבית החולים לאחר שעבר החייאה ומצבו מוגדר קשה • במהלך השבת חל שיפור קל ומצבו התייצב, אך הוא עדיין מורדם ומונשם • הציבור נקרא להעתיר בתפילות עבור רבי רחמים בן ג'מילה לרפואה שלמה (חרדים)

חיים רוזנבוים
22:29

בכירים בישראל מתריעים: ההסכם עם איראן מסכן את ביטחוננו באופן חמור

גורמים בכירים בישראל מתריעים בחריפות נגד ההסכם המתגבש • טוענים: האיראנים קיבלו את כל מה שרצו | "מה יהיה המנוף האמריקני אחרי 60 יום?" (בעולם)

יוני גבאי
22:23

מה הביא את חברי מועצת גדולי התורה לעשות מלאכה בערב שבת לאחר חצות היום?

חברי מועצת גדולי התורה הגאון רבי צבי דרבקין והגאון רבי אריה לוי נצפו בערב שבת האחרון באתר הבניה של בית הכנסת "תפארת מנחם"  בשיכון ה' בבני ברק, כשהם יוצקים את היסודות לארון הקודש שעומד להיבנות במקום על ידי הצלם שוקי לרר | הגר"א לוי הסביר שבניין בית הכנסת זה הוא הדבר היחיד שקדושתו כקדושת שבת ולכן מותר ומצווה לבנותו גם בערב שבת לאחר חצות היום (חרדים)

חיים רוזנבוים
22:16

סמוטריץ' קורא להפיל 10 בניינים בדאחיה בתגובה להפרות חזבאללה

השר סמוטריץ' קורא להפיל 10 בניינים בדאחיה עוד הערב בתגובה לירי לעבר שטח ישראל. הקריאה מגיעה לאחר שדובר צה"ל דיווח על מטרה אווירית שחצתה לשטח ישראל היום, וגם אתמול חצתה מטרה אווירית של חזבאללה. מדובר בשתי הפרות תוך פחות מיממה העונות לקריטריון במשוואת דאחיה שהגדירה ישראל ליישובי הצפון. לפי הדיווח, חזבאללה מנצל את הרגישות הקיימת כעת לקראת ההגעה להסכם בין ארה"ב לאיראן.

קובי אטינגר
22:12

"לא ראיתי אף חרדי מת על הסטנדר" התפרץ המילואמניק באולפן

שוב סערה באולפן 'כיכר השבת' סביב חוק הגיוס והגדרת לומדי התורה • הפנליסטים התעמתו בטונים צורמים מי הוא משתמט, עד שהמגיש יוסי סרגובסקי עצר את הדיון ויצא במחאה חריפה מול המצלמות: "מי שיושב ולומד תורה הוא חייל בחזית - בחיים לא יקראו לו משתמט!" • צפו בקטע הסוער (מתוך התוכנית כיפות שחורות)

יוסי סרגובסקי
22:12

באולפן חדשות 12 | ישי כהן בעימות סוער: "די למעצר לומדי התורה" • צפו

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח באולפן החדשות של ערוץ 12 והתייחס להפגנות 'הפלג הירושלמי' על רקע המשך מעצר תלמידי הישיבות ובאולפן התפתח עימות סביב הדרישה להפסיק את מעצר לומדי התורה | צפו בדין בהגשת גדעון אוקו (חרדים)

22:05

ההערכה בישראל: כך חיזבאללה ינסה לאתגר את ההסכם - וכך סמוטריץ' הגיב

ימים משמעותיים לפני החתימה על ההסכם עם חיזבאללה • הערכות בישראל: הארגון ינסה להתגרות ולגרור את ישראל לתקיפות | סמוטריץ': על כל ירי יפלו עשרה בניינים בדאחייה (צבא וביטחון)

קובי אטינגר
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר