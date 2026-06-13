בכירים בישראל מתריעים: ההסכם עם איראן מסכן את ביטחוננו באופן חמור

שוב סערה באולפן 'כיכר השבת' סביב חוק הגיוס והגדרת לומדי התורה • הפנליסטים התעמתו בטונים צורמים מי הוא משתמט, עד שהמגיש יוסי סרגובסקי עצר את הדיון ויצא במחאה חריפה מול המצלמות: "מי שיושב ולומד תורה הוא חייל בחזית - בחיים לא יקראו לו משתמט!" • צפו בקטע הסוער (מתוך התוכנית כיפות שחורות)

יוסי סרגובסקי