לקרוע שערי שמיים: המקובל הצדיק מורדם ומונשם בטיפול נמרץ

העתירו בתפילות, המקובל הגה"צ רבי רחמים עטיה, מראשי ישיבת המקובלים "נהר שלום", פונה בערב שבת לבית החולים לאחר שעבר החייאה ומצבו מוגדר קשה • במהלך השבת חל שיפור קל ומצבו התייצב, אך הוא עדיין מורדם ומונשם • הציבור נקרא להעתיר בתפילות עבור רבי רחמים בן ג'מילה לרפואה שלמה (חרדים)חיים רוזנבוים
גורמים בכירים בישראל מתריעים בחריפות נגד ההסכם המתגבש • טוענים: האיראנים קיבלו את כל מה שרצו | "מה יהיה המנוף האמריקני אחרי 60 יום?" (בעולם)יוני גבאי
חברי מועצת גדולי התורה הגאון רבי צבי דרבקין והגאון רבי אריה לוי נצפו בערב שבת האחרון באתר הבניה של בית הכנסת "תפארת מנחם" בשיכון ה' בבני ברק, כשהם יוצקים את היסודות לארון הקודש שעומד להיבנות במקום על ידי הצלם שוקי לרר | הגר"א לוי הסביר שבניין בית הכנסת זה הוא הדבר היחיד שקדושתו כקדושת שבת ולכן מותר ומצווה לבנותו גם בערב שבת לאחר חצות היום (חרדים)חיים רוזנבוים
השר סמוטריץ' קורא להפיל 10 בניינים בדאחיה עוד הערב בתגובה לירי לעבר שטח ישראל. הקריאה מגיעה לאחר שדובר צה"ל דיווח על מטרה אווירית שחצתה לשטח ישראל היום, וגם אתמול חצתה מטרה אווירית של חזבאללה. מדובר בשתי הפרות תוך פחות מיממה העונות לקריטריון במשוואת דאחיה שהגדירה ישראל ליישובי הצפון. לפי הדיווח, חזבאללה מנצל את הרגישות הקיימת כעת לקראת ההגעה להסכם בין ארה"ב לאיראן.קובי אטינגר
שוב סערה באולפן 'כיכר השבת' סביב חוק הגיוס והגדרת לומדי התורה • הפנליסטים התעמתו בטונים צורמים מי הוא משתמט, עד שהמגיש יוסי סרגובסקי עצר את הדיון ויצא במחאה חריפה מול המצלמות: "מי שיושב ולומד תורה הוא חייל בחזית - בחיים לא יקראו לו משתמט!" • צפו בקטע הסוער (מתוך התוכנית כיפות שחורות)יוסי סרגובסקי
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח באולפן החדשות של ערוץ 12 והתייחס להפגנות 'הפלג הירושלמי' על רקע המשך מעצר תלמידי הישיבות ובאולפן התפתח עימות סביב הדרישה להפסיק את מעצר לומדי התורה | צפו בדין בהגשת גדעון אוקו (חרדים)
ימים משמעותיים לפני החתימה על ההסכם עם חיזבאללה • הערכות בישראל: הארגון ינסה להתגרות ולגרור את ישראל לתקיפות | סמוטריץ': על כל ירי יפלו עשרה בניינים בדאחייה (צבא וביטחון)קובי אטינגר
שוטרים ולוחמי מג"ב פועלים בכיכר פריז בירושלים להשבת הסדר, לאחר שמפגינים קיימו תהלוכה ללא רישיון, חסמו צירים והשתמשו באמצעי הגברה בניגוד לתנאי המשטרה. המשטרה תפסה ציוד הגברה שהופעל בעוצמה גבוהה סמוך למגורים לפני השבת, ופועלת לפתיחת צירי התנועה. התנאים לקיום מחאות במקום קיבלו תוקף משפטי בבג"ץ.קובי רוזן
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