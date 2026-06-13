לפיד תוקף בחריפות: "ההסכם עם איראן - כישלון מוחלט של נתניהו"

תומכי הקו השמרני באיראן הפגינו בטהרן ובמשהד נגד ההסכם המסתמן עם ארה"ב. המפגינים קראו קריאות גנאי נגד שר החוץ עבאס עראקג'י ויו"ר הפרלמנט מחמד קאליבף, כולל קריאות "מוות לקאליבאף". ההפגנות התקיימו בכיכר אבן סינאא' בטהרן ובעיר משהד.

קובי אטינגר