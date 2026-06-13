אש בצפון: זוהה שיגור מלבנון למטולה

גבר בן 22 נפגע במצב בינוני מאירוע ירי ברחוב מרזוק עזר פינת דוד רזיאל ביפו. הנפגע פונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה נמצאים בזירה ומבצעים פעולות חקירה ואיסוף ראיות. לפי הערכה ראשונית, הרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור מטולה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. זמן הגעה משוער: 15 שניות.ב. ניסני
תומכי הקו השמרני באיראן הפגינו בטהרן ובמשהד נגד ההסכם המסתמן עם ארה"ב. המפגינים קראו קריאות גנאי נגד שר החוץ עבאס עראקג'י ויו"ר הפרלמנט מחמד קאליבף, כולל קריאות "מוות לקאליבאף". ההפגנות התקיימו בכיכר אבן סינאא' בטהרן ובעיר משהד.קובי אטינגר
פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.ב. ניסני
הצדעת הוקרה בבני ברק: רבנים, אדמו"רים, ראשי ובכירי העירייה התכנסו למעמד שבע ברכות מרכזי ואחרון, שנערך על ידי סיעת 'שלומי אמונים' לכבודו של המשנה לראש העיר, הרב יוסי יעקובוביץ |במעמד, שהופק כאות הוקרה לפעילותו המסורה למען התושבים, השתתפו עשרות נציגי קהילות ואישי ציבור שבאו להוקיר ולברך (חרדים)חיים רוזנבוים
ראש האופוזיציה מבקר בחריפות את ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן • טוען: המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת והגרעין יכול להיבנות מחדש | "נתניהו הפך אותנו למדינת חסות" (פוליטי מדיני)ישי כהן
תינוק בן 8 ימים פונה ללא דופק מיישוב במטה בנימין • צוותי מד"א וההדסה ניסו להחיות אך נאלצו לקבוע מוות | המשטרה פתחה בבדיקת האירוע (בארץ)קובי אטינגר
המונים עלו לקברו של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל במלאות ט"ו שנים להסתלקותו • בשיאה של עצרת התפילה שנערכה "להצלת בני הישיבות מרודפיהם", תקעו בשופר ברגעי דמדומי החמה • צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
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