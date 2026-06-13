פיקוד העורף: זוהו שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות

ראש האופוזיציה מבקר בחריפות את ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן • טוען: המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת והגרעין יכול להיבנות מחדש | "נתניהו הפך אותנו למדינת חסות" (פוליטי מדיני)

ישי כהן