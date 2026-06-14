בדקה התשעים: טראמפ עצר פלישה קרקעית דרמטית לאיראן

היום צפוי להיחתם מזכר הבנות בין איראן לארה"ב שיוביל לפתיחה מיידית של מצר הורמוז ולתקופה של 60 יום לניסיון הגעה להסכם כולל. שלוש בעיות מרכזיות עולות מבחינת ישראל: ראשית, מצר הורמוז ייפתח מיד ואיראן תשוב לייצא נפט בהכנסות של 400-500 מיליון דולר ליום ללא תמורה ממשית. שנית, איראן לא הסכימה להשמיד את האורניום המועשר או להפסיק העשרה - נושא שיידון ב-60 הימים הקרובים. שלישית, האיראנים דורשים הפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות כולל לבנון, מה שצפוי להוביל ללחץ אמריקאי על פעילות צה"ל בדרום לבנון. הסכמה ישראלית לנסיגה או הפסקת לחימה תוביל להצלת חזבאללה ולפגיעה במו"מ בין ישראל ללבנון.

קובי אטינגר