3 בעיות מרכזיות לישראל בהסכם בין איראן לארה"ב

ספייסX של אלון מאסק החלה להיסחר בנאסד"ק לאחר שגייסה כ־75 מיליארד דולר - ההנפקה הגדולה בהיסטוריה - לפי מחיר קבוע של 135 דולר למניה | המניה זינקה ביום המסחר הראשון בכ־19% וננעלה סביב 161 דולר, בשווי שוק של יותר מ־2 טריליון דולר, מה שהקפיץ את הונו של מאסק מעל רף הטריליון דולר והפך אותו לאדם העשיר בעולם בפער ניכר (כלכלה)

אבישי לוי