כיכר השבת
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צה"ל: זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות סמוך לגבול לבנון

צה"ל מדווח כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. על פי ההודעה הרשמית, אין נפגעים באירוע.

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09:30

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אבישי לוי
09:28

״לא קוראים לי אוטיסט, קוראים לי נועם״: נועם פרידמן מדבר על האוטיזם בלי פילטרים

בפודקאסט של אלי גוטהלף נעם פרידמן מספר על ההתעללות שחווה בבית הספר, הקרב הקשה מול הפרעות האכילה והחרדות, הרגע שבו קיבל אבחנת אוטיזם שהפילה עליו ״100 טון״, והמאבק העיקש להתגייס לצה״ל למרות הכל. זהו סיפור על ילד שחיפש מקום בעולם, ועל צעיר בן 22 שמסרב לתת לשום כותרת להגדיר אותו. | צפו (כיכר FM)

אלי גוטהלף
09:25

חצי מיליארד לא טועים: הפילנתרופ כבש את הרשת עם 500 מיליון עוקבים 

הוא התחיל כנער בתוך חדר קטן, ילד במשפחה שפשטה את הרגל והפך לאדם המוכר ביותר בעולם הדיגיטלי עם חצי מיליארד עוקבים | הסיפור המדהים של מיסטר ביס הוא סיפור על התמדה, השקעה יוצאת דופן, ובעיקר חסד בקנה מידה גלובלי - וכמה טיפים מקצועיים שגורמים למיליונים לעזוב הכול ולעקוב אחריו (חדשות בעולם)

דני שפיץ
09:01

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מד"א דיווח כי בשעה 06:27 התקבל דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות בכביש 85 סמוך לראמה. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים זיו גבר בן 57 במצב קשה עם חבלת ראש.

קובי רוזן
08:47

חיזבאללה שיגר כטב"מים לשטח ישראל, השר סמוטריץ' קורא לתקוף בדאחיה

ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר כטב"מים לשטח ישראל, זוהו שתי נפילות סמוך לגבול עם לבנון |  אין נפגעים | חבר הקבינט סמוטריץ' קורא לתקוף בתגובה בדאחיה (מדיני)

ישי כהן
08:22

3 בעיות מרכזיות לישראל בהסכם בין איראן לארה"ב

היום צפוי להיחתם מזכר הבנות בין איראן לארה"ב שיוביל לפתיחה מיידית של מצר הורמוז ולתקופה של 60 יום לניסיון הגעה להסכם כולל. שלוש בעיות מרכזיות עולות מבחינת ישראל: ראשית, מצר הורמוז ייפתח מיד ואיראן תשוב לייצא נפט בהכנסות של 400-500 מיליון דולר ליום ללא תמורה ממשית. שנית, איראן לא הסכימה להשמיד את האורניום המועשר או להפסיק העשרה - נושא שיידון ב-60 הימים הקרובים. שלישית, האיראנים דורשים הפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות כולל לבנון, מה שצפוי להוביל ללחץ אמריקאי על פעילות צה"ל בדרום לבנון. הסכמה ישראלית לנסיגה או הפסקת לחימה תוביל להצלת חזבאללה ולפגיעה במו"מ בין ישראל ללבנון.

קובי אטינגר
08:18

התרעות במספר מרחבים בצפון בעקבות חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
08:10

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות - הוראה להיכנס למרחב מוגן

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ביישוב בצת. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

ב. ניסני
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