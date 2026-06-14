חצי מיליארד לא טועים: הפילנתרופ כבש את הרשת עם 500 מיליון עוקבים 

ספייסX של אלון מאסק החלה להיסחר בנאסד"ק לאחר שגייסה כ־75 מיליארד דולר - ההנפקה הגדולה בהיסטוריה - לפי מחיר קבוע של 135 דולר למניה | המניה זינקה ביום המסחר הראשון בכ־19% וננעלה סביב 161 דולר, בשווי שוק של יותר מ־2 טריליון דולר, מה שהקפיץ את הונו של מאסק מעל רף הטריליון דולר והפך אותו לאדם העשיר בעולם בפער ניכר (כלכלה)אבישי לוי
בפודקאסט של אלי גוטהלף נעם פרידמן מספר על ההתעללות שחווה בבית הספר, הקרב הקשה מול הפרעות האכילה והחרדות, הרגע שבו קיבל אבחנת אוטיזם שהפילה עליו ״100 טון״, והמאבק העיקש להתגייס לצה״ל למרות הכל. זהו סיפור על ילד שחיפש מקום בעולם, ועל צעיר בן 22 שמסרב לתת לשום כותרת להגדיר אותו. | צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף
מד"א דיווח כי בשעה 06:27 התקבל דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות בכביש 85 סמוך לראמה. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים זיו גבר בן 57 במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר כטב"מים לשטח ישראל, זוהו שתי נפילות סמוך לגבול עם לבנון | אין נפגעים | חבר הקבינט סמוטריץ' קורא לתקוף בתגובה בדאחיה (מדיני)ישי כהן
צה"ל מדווח כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. על פי ההודעה הרשמית, אין נפגעים באירוע.כיכר השבת
היום צפוי להיחתם מזכר הבנות בין איראן לארה"ב שיוביל לפתיחה מיידית של מצר הורמוז ולתקופה של 60 יום לניסיון הגעה להסכם כולל. שלוש בעיות מרכזיות עולות מבחינת ישראל: ראשית, מצר הורמוז ייפתח מיד ואיראן תשוב לייצא נפט בהכנסות של 400-500 מיליון דולר ליום ללא תמורה ממשית. שנית, איראן לא הסכימה להשמיד את האורניום המועשר או להפסיק העשרה - נושא שיידון ב-60 הימים הקרובים. שלישית, האיראנים דורשים הפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות כולל לבנון, מה שצפוי להוביל ללחץ אמריקאי על פעילות צה"ל בדרום לבנון. הסכמה ישראלית לנסיגה או הפסקת לחימה תוביל להצלת חזבאללה ולפגיעה במו"מ בין ישראל ללבנון.קובי אטינגר
צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ביישוב בצת. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ