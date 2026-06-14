שר הביטחון ממנה את תא"ל הישאם אבראהים למזכירו הצבאי

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום ובקשת מעצר נגד ארבעה תושבי בית שמש, בגין מעורבותם בהתפרעות האלימה והחריגה שנרשמה סמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, ביישוב אלון שבות (משפט)משה כהן
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שלושה תושבי תל אביב ואזור המרכז בגין גביית דמי חסות מחברות בנייה בשכונת פרדס דכה בתל אביב. על פי כתב האישום, הנאשמים מוחמד דכה (38), איברהים אלסייד (43) וכאייד דכה (36) ביססו מעמד של גורם השולט באזור והטילו מורא על קבלנים ויזמים. הם אילצו חברות בנייה מרכזיות, ביניהן דניה סיבוס, תדהר, פורמה וקן תור, לשכור מהם שירותי שמירה, עבודות עפר ופינוי פסולת במחירים מופקעים. אי-היענות הובילה לפגיעה באתרי בנייה, שיבוש עבודות ופגיעה בציוד. בסך הכול גבו הנאשמים למעלה מ-7 מיליון שקלים בין השנים 2023-2026.קובי אטינגר
הוגש כתב אישום ראשון נגד ארבעה מהפורעים באירוע בבית סולברג. במקביל, המדינה הודתה כי עד כה אין לה מידע על זהות מזמין האוטובוסים שהסיעו עשרות פורעים לאתר.כיכר השבת
שני תושבי טבריה פרצו לבית עסק בשעת לילה וגנבו מאות קופסאות סיגריות וכסף מזומן • אחד החשודים ניסה להסתיר שטרות בתוך הניאגרה בשירותים | כתב אישום הוגש (משטרה)קובי רוזן
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות. ההנחיה לתושבי אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
סערה ופולמוס נוקב התעוררו בחסידות בחב"ד לאחר שקבוצת שדכנים הודיעו על דרישת תשלום סמלים על כל פגישה שלא הסתיימה בשידוך. בינתיים שדכנית אחת החליטה לחזור בה (חרדים)נחמן שטרנהרץ
נער בן 17 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בלוד. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 11:01. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים את הנער לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם פציעה חודרת.קובי רוזן
יונתן רזאל המאושפז בשערי צדק לאחר אירוע מוחי אירס את בתו • הכלה רבקי נפצעה קשה בילדותה ונרפאה • שמחת הווארט נערכה ליד מיטת האבא המאושפז במחלקת טיפול נמרץ (חרדים)איציק אוחנה
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ