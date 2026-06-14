מינוי מפתיע: קצין דרוזי בכיר יהיה המזכיר הצבאי של שר הביטחון

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שלושה תושבי תל אביב ואזור המרכז בגין גביית דמי חסות מחברות בנייה בשכונת פרדס דכה בתל אביב. על פי כתב האישום, הנאשמים מוחמד דכה (38), איברהים אלסייד (43) וכאייד דכה (36) ביססו מעמד של גורם השולט באזור והטילו מורא על קבלנים ויזמים. הם אילצו חברות בנייה מרכזיות, ביניהן דניה סיבוס, תדהר, פורמה וקן תור, לשכור מהם שירותי שמירה, עבודות עפר ופינוי פסולת במחירים מופקעים. אי-היענות הובילה לפגיעה באתרי בנייה, שיבוש עבודות ופגיעה בציוד. בסך הכול גבו הנאשמים למעלה מ-7 מיליון שקלים בין השנים 2023-2026.

קובי אטינגר